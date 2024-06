Festival do Caranguejo tem shows de graça e delícias do mar em cidade do ES

Desta quinta-feira (13) até domingo (16) a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, Serra, será palco do Festival do Caranguejo. O evento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura da Serra, Governo do Estado, Instituto Cultural Academia de Sonhos e a Liga Espírito-Santense de Escolas de Samba (Lieses).

Com entrada totalmente gratuita, o festival será palco também do Sorteio da Ordem do Desfile das Escolas de Samba de 2025.

Esta é a segunda edição do Festival do Caranguejo, que promove a gastronomia local com foco na culinária baseada em frutos do mar. Quem comparecer vai poder degustar iguarias como casquinha de siri, iscas de peixe, bobó, caldos, camarão, salgados, além, é claro, de caranguejo.

Além dos pratos típicos comercializados pelos 24 expositores presentes no festival, estão previstas atividades interativas para o público.

Entre as atrações musicais estão o cantor Amaro Lima, a banda Lion Jump e a atração nacional João Martins, representante da nova geração do samba carioca.

Para o sábado, está previsto o Sorteio da Ordem do Desfile das Escolas de Samba 2025 dos grupos A e B, com apresentação das escolas Rosas de Ouro, Império de Fátima, São Torquato, Pega no Samba, Andaraí, Independente de Eucalipto, Mocidade da Praia, Tradição Serrana, Chega Mais, Barreiros, Mocidade da Serra e União Jovem de Itacibá.



Confira a programação do Festival do Caranguejo:

Quinta-feira (13)

16h – Abertura do festival com Jerdam Show

19h – Cerimônia de abertura

19h30 – Show com Dalzy Sales

20h30 – Show com Amaro Lima

22h – Encerramento

Sexta-feira (14)

16h – Abertura com Jerdam Show

19h30 – Show de forró pé-de-serra com Luiz Marreta

20h30 – Show com Lion Jump

22h – Encerramento

Sábado (15)

14h – Abertura com Jerdam Show

14h – Samba Itinerante

18h – Show com Emerson Xumbrega

19h30 – Apresentação das Escolas de Samba

21h – Sorteio da Ordem do Desfile das Escolas de Samba 2025

22h – Show com Grupo Curtição

23h – Show com João Martins (RJ)

0h – Encerramento

Domingo (16)

14h – Abertura com Jerdam Show

15h – Show com Lele

16h – Projeto Lona de Cultura e Arte

22h – Encerramento