Festival Moqueca Pop abre inscrição para artesãs e empreendedores

Estão oficialmente abertas as inscrições para o credenciamento de artesãs e empreendedores de alimentação e bebidas para a segunda edição do Festival Moqueca Pop, este ano em formato acústico. Após a primeira edição em julho do ano passado, o festival retorna nos dias 14 e 15 de junho de 2024.

Assim, o local escolhido é a Praça Jerônimo Monteiro, localizada no centro de Cachoeiro de Itapemirim.

O Moqueca Pop Acústico é um evento que celebra a cultura local, reunindo o melhor da gastronomia, artesanato e música. Inicialmente, os editais visam credenciar até 8 artesãs e até 10 empreendedores de Foodtrucks, Beertrucks (cerveja artesanal) e Negócios Móveis Diversos de Alimentação. Entretanto, o número de empreendedores da alimentação poderá ser ampliado.

A saber, o line up está sendo liberado diariamente no Instagram do festival (www.instagam.com/moquecapopfestival). Ao todo, serão mais de 10 horas de música em dois dias. Até o momento, já foram confirmados artistas como Alinne Garruth, Bruno Nagô e Magical Afternoon. Porém, outros 7 devem ser anunciados nos próximos dias.

Desse modo, para participar da seleção, basta ler os editais no site oficial do projeto www.moquecapop.com/editais . Em seguida, é preciso preencher os formulários nos seguintes links até o dia 24 de maio de 2024:

Edital Moqueca Boxes – para artesãs:

https://forms.gle/mAtDouysugGqXFkK7

Edital Moqueca Trucks para empreendedores de Foodtrucks, Beertrucks e Negócios Móveis Diversos de Alimentação:

https://forms.gle/KVLCav3UWkeYEkMq7

O festival é uma produção da JUPTER realizada com recursos do Funcultura, por meio do Edital 013/2022 – Seleção de Projetos de Difusão Musical no Espírito Santo. Também tem patrocínio da Lei Rubem Braga de Cachoeiro, através do edital 025/2022.