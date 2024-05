Festival Parque Aberto recebe a banda Old Village e o projeto ‘Dançando de Norte a Sul’

Neste domingo (19), a programação do Festival Parque Aberto recebe o som da banda capixaba Old Village, trazendo clássicos do “old rock” das décadas de 1970 a 1990, em suas diferentes e vibrantes variações. O evento conta ainda com a participação do projeto “Dançando de Norte a Sul”, da Associação Pestalozzi de Jaguaré, que busca conscientizar a população referente à Pessoa com Deficiência e suas potencialidades.

Os portões do Parque Cultural Casa do Governador, na Praia do Costa, Vila Velha, serão abertos às 9h, com entrada permitida até o meio-dia. Ao todo, serão disponibilizados 2.000 ingressos gratuitos no Sympla, limitados a duas unidades por CPF. Clique aqui e garanta o seu – lembrando que é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma. Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso.

Além das atrações do Festival Parque Aberto, o público poderá conhecer também as 15 novas obras artísticas recém-lançadas no local. Divididas em esculturas, instalações e projetos de intervenção, as produções foram realizadas por 17 artistas do Espírito Santo, de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. São trabalhos resultantes do edital lançado em 2023, para selecionar propostas artísticas visando às exposições permanentes e temporárias do parque.

Além de se adaptarem à área externa natural do parque, totalizando 26 obras, as produções se correlacionam e difundem trabalhos de artistas locais e nacionais, contribuindo para os campos das artes visuais, do meio ambiente e da tecnologia. Clique aqui para conhecer os novos trabalhos em exposição no Parque Cultural Casa do Governador.

Atrações

O domingo de Parque Aberto será palco da banda Old Village, formada em 2016 na cidade de Vila Velha, por amigos unidos pela paixão pelo rock’n’roll. O grupo rapidamente se destacou pela sua energia contagiante, e logo atraiu convites para tocar em eventos diversos, culminando em seu momento de maior reconhecimento em 2023. Participando do prestigiado Festival de Inverno do Shopping Vila Velha – Edição 2023 e marcando presença em eventos culturais e estabelecimentos icônicos da região. O diferencial da banda reside no constante envolvimento com o público durante suas apresentações, transformando cada show em uma experiência interativa e memorável.

Em seguida o projeto “Dançando de Norte a Sul”, da Organização da Sociedade Civil “Associação Pestalozzi de Jaguaré”, que desde 1993 vem desenvolvendo um trabalho de atendimento à Pessoa com Deficiência e seus familiares no município de Jaguaré. O espetáculo é formado por apresentações de 5 diferentes ritmos de dança tradicionais no Espírito Santo, são elas: Congo, Samba, Capoeira, Forró, e dança Italiana.

O Projeto, que faz parte da seleção de projetos do Edital Nº 014/2021 da Secult, busca excluir a ideia de capacitismo e trazer notoriedade para a autonomia e protagonismo das Pessoas com Deficiência, como autores das suas próprias histórias, e como pessoas capazes de criar e emocionar por meio do seu trabalho.

O parque

Instalado na Residência Oficial do Governo do Estado, o parque foi inaugurado em maio de 2022, como um espaço destinado ao público interessado na produção cultural local, tornando-se ainda a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo – que reúne hoje 26 obras de arte permanentes e temporárias, entre esculturas, instalações e site-specifics.

Ocupando uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque Cultural Casa do Governador tem sua infraestrutura compartilhada pela Secult e pela Secretaria do Governo (SEG). Aberto à visitação gratuita, o espaço propõe um diálogo entre arte contemporânea e natureza, segundo três eixos temáticos: ambiental, histórico e artístico.

Dica

Aconselhamos levar cadeiras ou cangas para uso durante o evento.

Regras do parque

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente na garagem do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;

Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;

A entrada no parque será permitida até as 12 horas;

A permanência no parque será até as 13 horas (encerramento do evento);

O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.

É proibido retirar plantas do parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha.

Serviço:

Festival Parque Aberto

Com Old Village e Dançando de Norte a Sul

Quando: 19/05 (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla