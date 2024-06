Festival promete delícias gastronômicas e artesanato na Festa de Cachoeiro

Faltam poucos dias para a tradicional Festa de Cachoeiro, e o público que for aproveitar as atrações deste ano terá uma novidade: o Festival “Música e Café”. O evento será realizado no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto. Desta forma, o espaço alternativo funcionará a partir de 26 de junho.

O Festival “Música e Café” retornará à programação da Festa, proporcionando uma ampla gama de comidas e bebidas. Além disso, também traz opções de artesanato local. Uma oportunidade ideal para quem busca itens de decoração, presentes exclusivos e vestuário diferenciado, destacando o talento e a criatividade dos artesãos da região.

O espaço permanecerá aberto ao público até o dia 30 de junho e contará, também, com um palco onde diversos artistas de Cachoeiro e região se apresentarão, garantindo uma programação musical diversificada e de qualidade.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro, Fernanda Martins, o Festival “Música e Café” é um espaço dedicado à valorização dos artistas e empreendedores locais. Isso porque oferece um ambiente voltado para a socialização dos visitantes.

“Quando planejamos a programação da Festa de Cachoeiro, sempre nos preocupamos em oferecer atrações para os mais diversos públicos. Para os que gostam de grandes shows, teremos rodeios e atrações musicais nacionais. Já para quem prefere um ambiente mais tranquilo, para ir com amigos e familiares, o Festival ‘Música e Café’ é uma excelente opção”, expressa a secretária.

Programação da Festa de Cachoeiro 2024

A saber, a edição 2024 da Festa de Cachoeiro estará repleta de atrações para todos os públicos. Sendo assim, a programação inclui as tradicionais solenidades, como a recepção do Cachoeirense Ausente, a Missa de São Pedro e a Corrida de São Pedro. Além de uma série de shows musicais com a participação de artistas nacionalmente conhecidos, como o cantor Dilsinho e a dupla Munhoz e Mariano.

Confira a programação completa no site da Prefeitura de Cachoeiro