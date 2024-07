FIG 2024: domingo de Samba terá um PRESENTE SURPRESA para quem for: Confira!

O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2024 está sendo um sucesso absoluto, e para celebrar, a organização preparou uma surpresa incrível para você neste domingo: leve um acompanhante extra para cada ingresso comprado! Isso mesmo, se você já garantiu sua entrada para domingo, ou ainda vai comprar, poderá compartilhar a alegria do samba com mais alguém. A promoção é válida exclusivamente para domingo (07).

E para fechar o festival com chave de ouro, o domingo (07) será dedicado ao ritmo que contagia a todos: o samba! Abertura do evento a partir de 12h.

Fundo de Quintal: A atração principal da noite dispensa apresentações. Prepare-se para cantar junto clássicos como “O Show Tem Que Continuar” e “A Amizade”.

Samba Mlk: A banda local que vem conquistando a região com seu pagode contagiante e mistura de ritmos promete não deixar ninguém parado.

Artsamba: Com anos de experiência animando eventos no Espírito Santo, o grupo garante um show de samba e pagode de alta qualidade.

E para acompanhar o samba, nada melhor que uma deliciosa feijoada! Nossa praça de alimentação estará preparada para satisfazer seu paladar com esse prato tipicamente brasileiro.

Não perca essa oportunidade de celebrar a alegria do samba no FIG 2024! Garanta seu ingresso e traga seu acompanhante para curtir esse dia inesquecível.

Atrações: Fundo de Quintal, Samba Mlk e Artsamba.

Gastronomia: Feijoada na praça de alimentação, além de uma praça gastronomica completa.

Vendas de ingressos na portaria do evento.

Valores

R$ 150 meia entrada solidária (leve 1kg de alimento)

Casadinho: R$ 280 para dois ingressos (leve 1kg de alimento)

