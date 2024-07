Grupo de Cachoeiro prepara excursão para o FIG

Celi Serafim Argeu é aposentada, mas continua trabalhando como servidora pública. Para além do trabalho, Celi tem um hobbie; ela organiza excursões há mais de 15 anos. O grupo sai de Cachoeiro para conhecer lugares e eventos da região, e dessa vez, o destino é o Festival de Inverno de Guaçuí.

O FIG 2024 começa nessa sexta-feira (05) e vai até o domingo (07). Recheado de atrações musicais e gastronomia, o Festival de Inverno de Guaçuí também traz turistas para conhecer a cidade. Celi conta que conhecia o evento pela divulgação, mas será sua primeira vez participando.

“Espero que meu grupo se divirta bastante”, diz Celi, que já tem 08 pessoas confirmadas para o passeio até o momento. Ela também conta que o grupo está acostumado a fazer excursões para lugares como Pedra Azul, Venda Nova e Santa Teresa: “É um grupo de pessoas de várias idades que ao passar do tempo nos tornamos amigas”.

O roteiro para o Festival de Inverno, segundo Celi, será sair de Cachoeiro pela manhã, fazer uma parada em local a definir e tomar um café da manhã compartilhado pelo grupo. Cada pessoa leva um item para ser compartilhado e é aí que acontece o entrosamento.

Seguindo viagem, vão para Guaçuí passar a tarde curtindo a cidade e também o Festival de Inverno. O sábado (06) será o dia dos frutos do mar na praça gastronômica do FIG. Para quem deseja se juntar ao grupo, pode entrar contato com a Celi (28 99968-5385) e reservar a vaga. No valor de 120,00 está incluído transporte de ida e volta para Cachoeiro de Itapemirim.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados

Gastronomia no FIG

Não somente os artistas são as atrações do Festival de Inverno deste ano. A praça gastronômica do FIG será um show à parte, trazendo em cada dia um tema culinário diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.