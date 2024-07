FIG: 6 bandas levam o melhor do Pop e do Rock para a noite de hoje

A primeira noite do Festival de Inverno de Guaçuí foi um sucesso e trouxe grandes estrelas sertanejas para o palco. Hoje (6) será a vez de muito pop e rock, com as melhores trilhas sonoras nacionais e internacionais. Serão 6 bandas no total e se você ainda não garantiu seu ingresso, corre para não ficar de fora!

Na segunda noite do Festival, sobe ao palco Biquíni Cavadão, que já faz história no mundo da música há quase 40 anos, cantando sucessos como “Tédio” e “Vento ventania”; Rodrigo Teaser, que é o maior cover do cantor Michael Jackson da América Latina, levando sucessos do rei do pop para o FIG; e por último, o projeto Rock Reunion, que reunirá 4 bandas de rock da região para a apresentação no evento.

Rock Reunion

O Projeto Rock Reunion surgiu da amizade e sintonia de 4 grandes bandas de rock de Guaçuí e consiste na apresentação das 4 bandas (Alternative Stage, Projeto Paralelo 80, Offbox e Red Snow) com participações pontuais dos artistas das bandas no show da cada um. São 4 bandas com estilo completamente diferentes, mas com excelência de qualidade do som.

Luiz Bernard, vocalista e fundador da Alternative Stage, diz que todos da banda estão empolgados com esse projeto e felizes com esse reconhecimento no FIG. “Estamos este ano fazendo 10 anos de banda, tocando clássicos do rock internacional e nacional em nossas apresentações. É um projeto que tenho muito orgulho de fazer parte!” Conta Luiz.

O vocalista também diz que fazem shows não só aqui na região do Caparaó, mas em vários outros lugares do Estado. “Essa é a quarta vez que vamos nos apresentar no Festival de Inverno! Estamos nos sentido extremamente honrados em participar de mais uma edição mostrando nosso trabalho juntamente com outras 3 icônicas bandas da nossa cidade! Só temos a agradecer a organização do FIG por sempre lembrar da gente!” Diz.

Luiz convida o público para o evento e afirma que a plateia pode esperar um show marcado por clássicos do Pop Rock e Metal Internacional em uma apresentação muito eletrizante e animada!

Gastronomia no FIG

Não somente os artistas são as atrações do Festival de Inverno deste ano. A praça gastronômica do FIG será um show à parte, trazendo em cada dia um tema culinário diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados