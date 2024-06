Filipe Fernandes vai agitar a sexta-feira do Festival de Inverno de Guaçuí

A sexta-feira (05) do Festival de Inverno de Guaçuí promete! Com Edson e Hudson, Baitaca, Dj Manux, a programação também traz o show do cantor Filipe Fernandes, que vem arrasando pelos palcos do estado.

Filipe Fernandes é de Guaçuí, tem 25 anos e começou na música aos 7, quando cantava na igreja. Aos 17, começou a tocar em barzinhos e desde então, tem trabalhado para expandir a carreira no Espírito Santo e no Brasil.

“Já conquistei muitas coisas e continuo trabalhando para expandir cada vez mais e acredito que a composição musical é o pilar para uma carreira de sucesso longo e duradouro.”, afirma Filipe. Falando em música autoral, o cantor lançou recentemente a canção “Ponto Final”, que já soma mais de 80 mil visualizações no YouTube.

Filipe conta que neste ano de 2024 já concretizou muitos shows, como: casamentos, casas de shows, festas de cidades, barzinhos e etc. Passou por MG, ES e RJ neste período e diz que levar sua música cada vez mais longe é o que o motiva.

Filipe Fernandes no Festival de Inverno de Guaçuí

Filipe conta que gosta muito do que o sertanejo tem como história. “Meu repertório inclui sertanejo do mais novo aos clássicos como: Evidências, Boate Azul… Costumo dizer que quem escolhe o repertório é o público; nada melhor do que receber o retorno do público por abranger um repertório vasto.” diz.

Para o Festival de Inverno de Guaçuí, o cantor afirma que a expectativa é total. De acordo com ele, que já participou do evento antes, vai trazer muita coisa nova neste show, além das participações de Mayara Barbosa, Diego Dam, Mateus Matos & Murilo e Talyta Salucci.

“Nesse show, gostaria de mostrar além do meu trabalho, o trabalho deles também… Acredito que essa parceria pode ajudar muito a movimentar o cenário do sertanejo na nossa região; essa união vai mostrar muito da força que a gente tem… Precisamos disso!” afirma Filipe.

Instagram: @filipefernandescantor

📱 Shows: (28) 99924-2634

👇 Ouça: “Ponto Final”

Filipe Fernandes – Ponto Final (Ao Vivo) (youtube.com)

Gastronomia no FIG

Neste ano, o Festival será recheado de gastronomia. Cada dia receberá um tema culinário e o domingo terá a feijoada como destaque. Tudo a ver com um sambinha, né?! Além disso, durante a manhã a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados