Fim de semana com festa na localidade de Palmital, em Itapemirim

“Festa na roça é pra lá de bão…”! Então se prepare, pois, o fim de semana promete muita música boa e diversão em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo.

Da próxima sexta-feira (14) a domingo (26), acontece a 14ª Festa da Associação dos Pecuaristas e Agricultores Familiares do Município de Itapemirim (APEAGRI).

O evento é uma realização da Prefeitura de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Turismo.

Sexta-feira (14)

Sábado (15)

Domingo (16)

