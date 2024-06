Gizelly Bicalho, a capixaba que conquistou o Brasil chega ao Festival de Inverno de Guaçuí

Diretamente de Iúna, no coração do Caparaó Capixaba, a advogada e influenciadora digital Gizelly Bicalho, que ganhou o coração dos brasileiros durante sua participação no Big Brother Brasil, desembarca no Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), com uma participação especial que promete agitar ainda mais o evento.

Nos três dias de festival, Gizelly trará um quadro especial do seu projeto de sucesso, o “Vê se Pod”, feito com sua amiga Amanda Falda.

Do Caparaó para todo o Brasil

Gizelly Bicalho é um exemplo de sucesso que saiu do interior do Espírito Santo para conquistar o país. Sua trajetória, que começou na cidade de Iúna, ganhou projeção nacional após sua participação no Big Brother Brasil, onde conquistou uma legião de fãs com sua personalidade forte e carisma contagiante.

Agora, a advogada e influenciadora retorna às suas raízes capixabas para brilhar no Festival de Inverno de Guaçuí, um dos eventos mais charmosos e aguardados do estado. Sua presença no FIG reforça a importância da cultura e do talento local, além de promover a região do Caparaó para todo o Brasil.

Festival de Inverno de Guaçuí: música, gastronomia e muito mais!

O FIG, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho, promete ser um grande sucesso, com uma programação diversificada que inclui shows de artistas renomados como Edson & Hudson, Baitaca, Biquíni Cavadão, Rodrigo Teaser (o maior intérprete de Michael Jackson) e Fundo de Quintal.

Além da música, o festival também oferecerá uma experiência gastronômica única, com cada dia dedicado a um tema culinário diferente: churrasco na sexta, frutos do mar no sábado e feijoada no domingo. Durante a manhã, o público poderá participar de aulas show com chefs renomados e aproveitar a área kids especialmente preparada para as crianças.

Não perca a chance de curtir o FIG e viver momentos inesquecíveis com Gizelly Bicalho e outros grandes artistas!

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita e Perfumaria BMQ

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men