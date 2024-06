Homenagem ao Rei: Fabiano Juffu realiza show no dia 27 em Piúma

Na próxima quinta-feira, 27 de junho, o cantor, compositor e um dos maiores imitadores do Brasil, Fabiano Juffu, realizará mais uma vez o show em homenagem ao Rei Roberto Carlos, em Piúma. A apresentação será na Praça Oenes Taylor, a partir das 20h30.

Para os fãs de Roberto Carlos, a apresentação será mais que especial. Juffu preparou um show com duas horas de duração e com os maiores clássicos da carreira do Rei.

Leia também: Adega Perim levará vinhos selecionados para o Festival de Inverno de Guaçuí

“Depois do sucesso na última apresentação que fiz em dezembro, em Piúma, a expectativa é a melhor possível. Será uma noite de grandes emoções e com muitas novidades para os fãs do Roberto Carlos”, conta o cantor.

Com um total de 23 profissionais entre músicos e equipe técnica, o show é um presente para os fãs do Rei. Aliás, Fabiano Juffu é conhecido por encantar o público por onde passa, reproduzindo com perfeição os sucessos de Roberto Carlos.

Quem é Fabiano Juffu?

Fabiano Juffu é reconhecido nacionalmente como um dos maiores imitadores de cantores do Brasil. Sendo assim, tem em seu currículo mais de 20 apresentações em programas de TV como Faustão, Ratinho, Xuxa, Caldeirão do Huck, Eliana, Padre Reginaldo Manzotti, João Kleber entre outros.

Portanto, com habilidade em reproduzir em detalhes e com perfeição a voz do Rei, Fabiano leva ao público momentos de grandes emoções ao interpretar clássicos inesquecíveis. Entre eles Lady Laura, O Portão, Detalhes, Esse Cara Sou Eu entre outros.