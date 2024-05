Ilha Shows terá evento de reggae e forró com Tribo de Jah e Trio Forrozão

O Ilha Shows, palco de tantas histórias e emoções, em sua temporada de despedida prepara mais um evento em grande estilo relembrando um evento icônico: o Luau da Ilha. Marcado para o dia 18 de maio, a casa de shows recebe Tribo de Jah, Trio Forrozão, Lion Jump, Higo Mafuá com Amanda Requião, Dj Bombril e DJ Bravim para uma noite de união de forró e reggae.

O evento promete muita música, dança e boas vibrações. Os ingressos estão sendo vendidos pela https://www.zig.tickets/eventos/luau-da-ilha.

O Ilha Shows recebe artistas lendários e talentos emergentes para uma festa que ficará gravada na memória de todos os presentes. O Luau da Ilha contará com o Tribo de Jah, uma verdadeira lenda do reggae brasileiro, liderada por Fauzi Beydoun, traz consigo 38 anos de história e música. Originária do Maranhão, a banda conquistou o país com seus sucessos atemporais como “Morena Raiz” e “Regueiros Guerreiros”.

Já os pioneiros do movimento “forró universitário”, o Trio Forrozão, traz para o luau sua energia contagiante e letras que celebram a tradição nordestina. Descobertos por Caetano Veloso, o grupo conquistou o país e além-fronteiras, levando o ritmo envolvente do forró para os mais diversos públicos. Uma mistura de tradição e modernidade que promete fazer todos dançarem a noite toda.

Além dessas atrações, a noite conta com apresentações especiais de Lion Jump, Higo Mafuá com Amanda Requião, Dj Bombril e DJ Bravim, garantindo muita diversidade musical que promete agradar a todos os gostos.

Luau do Ilha com Tribo de Jah e Trio Forrozão

Serviço

Data: 18 de maio de 2024

Local: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa – Praia do Canto, Vitória – ES, 29055-510, Brasil

Horário: A partir das 21h

Atrações: Tribo de Jah, Trio Forrozão, Lion Jump, Higo Mafuá com Amanda Requião, Dj Bombril e DJ Bravim

Ingressos: https://www.zig.tickets/eventos/luau-da-ilha