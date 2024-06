Imperdível: Luau da Vila no Farol Santa Luzia reúne diversidade musical à beira-mar

O Farol Santa Luzia, um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Vila Velha, será palco de uma noite com ritmos variados. O Luau da Vila reunirá sons da MPB, reggae, axé e samba, prometendo envolver o público com uma mistura de música brasileira e internacional. Aliás, esta será uma experiência única à beira-mar.



O evento ocorrerá na sexta-feira (21), marcando a primeira edição do Luau da Vila em 2024. A abertura dos portões está prevista para as 18 horas e a entrada é gratuita, mas os ingressos são limitados a 400 pessoas.



Nesse sentido, a retirada dos ingressos estará disponível a partir de terça-feira (18), às 12h, através de uma plataforma digital. Sendo assim, o link será disponibilizado, neste horário, no site e nas redes sociais da prefeitura.



Inicialmente, os ingressos retirados antecipadamente serão válidos até as 19h30 do dia 21. Após esse horário, os ingressos não utilizados serão automaticamente cancelados, permitindo a entrada de pessoas que estiverem na fila de espera, conforme a disponibilidade de vagas remanescentes.

Lual da Vila no Farol de Santa Luzia

O Luau da Vila contará com duas atrações principais. Às 19h, a cantora e musicista capixaba Débora Fassarella subirá ao palco. Débora atua no mercado musical desde 2019, com um repertório que inclui MPB, reggae, axé e músicas internacionais. Conhecida por suas apresentações na Grande Vitória, Débora participou de shows da banda Macucos no evento Degusta em 2019 e está envolvida no Projeto Som de Fogueira, com o qual gravou a música “Balança a Cabeça” em 2020, presente em seu EP “Som de Brasileira”.



Em seguida, às 20h30, será a vez de Fernanda Lima, que iniciou sua trajetória musical aos 7 anos como Salmista da Igreja. Aos 17 anos, começou sua carreira profissional como vocalista de um grupo de samba. Fernanda atuou como intérprete de apoio e diretora musical em diversas escolas de samba capixaba e expandiu sua atuação para o Rio de Janeiro em 2022. No mesmo ano, ela iniciou sua carreira solo com uma banda de pagode.



De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior, “o Luau da Vila é uma oportunidade para celebrar a cultura, a história, as belezas naturais e a música em um cenário deslumbrante, tudo isso em uma das cidades mais antigas do Brasil, que é também a primeira capital do Estado”.

Serviço: Luau da Vila

Sexta-feira (21), 18h

Farol Santa Luzia, Praia da Costa

Gratuito