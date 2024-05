Inscrições abertas para trabalhar no festival Moqueca Pop em Cachoeiro

Em sua segunda edição, o Moqueca Pop retorna a Cachoeiro nos dias 14 e 15 de junho em novo formato – desta vez acústico. Enquanto segue a todo vapor com os preparativos do evento, a produção do festival já abriu inscrições para três editais de seleção: Moqueca Jobs, Moqueca Trucks e Moqueca Boxes.

O primeiro deles, Moqueca Jobs, visa à contratação de quatro jovens, com idades entre 18 e 29 anos, residentes nas regiões atendidas pelo programa Estado Presente em Defesa da Vida ou em outros bairros de vulnerabilidade social. Com remuneração no valor de R$ 1,2 mil, para atuar o festival, serão contratados um fotógrafo e um videomaker, além de dois produtores de conteúdo digital, para a cobertura do evento.

Os outros dois editais visam ao fortalecimento da economia criativa. O Moqueca Trucks vai credenciar até dez empreendedores de foodtrucks, beertrucks e negócios móveis diversos de alimentação. Por sua vez, o Moqueca Boxes pretende selecionar até oito artesãs. O objetivo é que, durante os dois dias de festival, todos possam oferecer seus serviços ao público, na Praça Jerônimo Monteiro, localizada no Centro de Cachoeiro.

Para participar dos processos seletivos, basta ler os editais que estão disponíveis no site do Moqueca Pop e preencher os formulários. O prazo de inscrição vai até dia 24 de maio.

Moqueca Pop

O Moqueca Pop Acústico promove uma celebração da cultura local, reunindo o melhor da gastronomia, artesanato e música. O line-up está sendo divulgado diariamente no perfil do festival no Instagram. Serão dois dias de evento, somando mais de dez horas de música.

Até o momento, foram confirmados nomes como Bruno Nagô, Magical Afternoon, Alinne Garruth e Joaoeascoisasnaoessenciais. Nos próximos dias, outras sete atrações serão anunciadas pela produção do festival.

Realizada pela Jupter Produção Cultural Capixaba, a edição deste ano conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 13/2022 – Difusão Musical, da Secretaria da Cultura (Secult), e também da Lei Rubem Braga, da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.