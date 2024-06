Jesus Vida Verão volta à Orla de Camburi neste sábado (8), veja programação

Já está tudo pronto! Neste sábado, a partir das 18 horas, a Orla de Camburi recebe, após 14 anos, o Jesus Vida Verão (JVV). O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Vitória, promete encantar e emocionar a todos os presentes, com uma programação especial voltada à todas as idades.

As apresentações contam com artistas como Marcos Freire, Julliany Souza, Gabriela Rocha e da banda Preto no Branco, sob organização da Primeira Igreja Batista Praia da Costa. A expectativa é que o JVV reina em torno de 20 mil pessoas nas areias da praia de Camburi.

Os shows contam com um palco especial, com tecnologia de ponta, e montado na altura do antigo hotel Aruan, entre os quiosques K4 e K5, na Orla de Camburi.

De acordo com a organização do evento, a realização do Jesus Vida Verão na capital facilita o acesso do público de vários municípios. Sendo assim, a preparação e a expectativa é atrair um público diverso.

Trânsito e segurança

A fim de garantir a mobilidade, dar vazão ao número de participantes e garantir a segurança, a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), por meio da Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot), informa que o bolsão próximo ao Quiosque 3, em Jardim da Penha, será interditado a partir das 18 horas desta sexta-feira (7). O local será disponibilizado para veículos autorizados a fim de atender à demanda de entregas para montagem das estruturas e demais demandas do evento.

Já no sábado (8), na Avenida Dante Michelini, será interditado o fluxo de veículos da faixa 3 (próxima ao calçadão) do sentido Centro x Jardim Camburi. A interdição começará às 18 horas, no trecho entre o Quiosque 4 e 5 para melhor acesso do público.

A princípio, a interdição permanecerá até a dispersão de todo o público ao término do evento. Entretanto, a Guarda Civil Municipal de Vitória disponibilizará equipes para orientar os condutores. Além disso, também colocará dois painéis eletrônicos para avisos.

Da mesma forma, a instituição também orienta que o número de vagas para veículos na Av. Dante Michelini é reduzido. Portanto, a sugestão é que os participantes do evento utilizem veículos de transporte por aplicativo. Ou ainda, táxis e transporte coletivo para se dirigirem ao show.

A GCMV ressalta, ainda, que também haverá patrulhamento reforçado na região afim de intensificar a segurança dos participantes.

Confira as atrações:

Gabriela Rocha

Dona de uma voz marcante, Gabriela Rocha, leva em seu trabalho a fé com apresentações dentro e fora do Brasil. Com mais de 8 milhões de seguidores contam com hits como “Até Transbordar”, “Lugar Secreto”, “Teu Espírito”, entre outros. Além disso, é considerada uma das cantoras evangélicas mais conhecidas da atualidade.

Julliany Souza

Julliany Souza é ex-integrante do grupo Casa Worshipe. Também é dona da canção “A Casa é Sua”, hit da música gospel que alcançou 97 milhões de streams no Spotify e quase 400 milhões de views no YouTube. Sendo assim, considerada uma das músicas gospel mais executadas nas plataformas no Brasil.

Marcos Freire

Marcos Freire é nordestino de Campina Grande na Paraíba. Cantor, compositor, fundador e presidente do Instituto Baluarte. Além disso, foi apontado como um dos jovens influentes mais talentosos e inovadores do mundo. Ele chegou a ser incluído na lista Forbes Under 30 de 2023, na categoria Empreendedorismo Social/Terceiro Setor.

Preto no Branco

Da mesma forma, Preto no Branco é uma banda de música cristã contemporânea criada em 2015 que já alcançou milhões de pessoas com sua adoração. Indicados ao Grammy Latino em 2023, o grupo é formado por Lorena Fadi, Silas Simões e Luã Freitas.

Serviço: Jesus Vida Verão – Vitória

Quando: sábado (08) a partir das 18 horas.

Onde: Orla de Camburi – na altura do antigo hotel Aruan, entre os quiosques K4 e K5, na Orla de Camburi.

Classificação Indicativa Livre.