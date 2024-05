Maio no Planetário: sessões abertas ao público todas as sextas-feiras

Explore os mistérios do cosmos em experiências repletas de entretenimento e conhecimento para todas as idades, ofertadas em um dos Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC) da capital: o Planetário de Vitória. Embarque nessa jornada de diversão e aprendizado!

Durante o mês de maio, as noites de sexta-feira prometem ser verdadeiramente inesquecíveis, com uma série de sessões gratuitas, diversificadas e abertas ao público em geral. Não é necessário fazer reserva antecipada; basta comparecer alguns minutos antes do início das sessões. Vale destacar que a sala de projeção conta com capacidade para acomodar confortavelmente até 60 pessoas.

A programação começa sempre às 18 horas. Neste dia 10, a primeira sessão é “Arqueostronomia Maia”, que vai permitir ao público mergulhar em um mundo maia de conhecimento sobre a importância das orientações de seus templos em relação ao movimento de alguns astros como o Sol, a Lua e Vênus.

Em seguida, às 18h30, a sessão “Você quer ser astronauta?”, trará conhecimentos relacionados ao espaço a partir desta profissão que é muito presente no imaginário da criançada.

E, encerrando a programação do dia, às 19h30, é hora da sessão “Sistema Solar: visão do Universo”, que promove a compreensão da formação do sistema solar, suas características principais e seu fim. Utiliza as diferentes fases da evolução estelar para promover um conhecimento abrangente do universo como um todo: começando com nebulosas e indo até os buracos negros.

A programação segue ao longo do mês de maio, sempre com três sessões diferentes a cada sexta-feira para você escolher e viajar pelo universo!

Programação do Planetário de Vitória

10 de maio

18h: Arqueoastronomia Maia

18h30: Você quer ser astronauta?

19h30: Sistema Solar: Visão do Universo

17 de maio

18h: Arqueoastronomia Mexica

18h30: Reconhecimento do céu noturno

19h30: Sistema Solar: Universo de aventuras

24 de maio

18h: Fantasma do Universo

Fantasma do Universo 18h30: Fronteiras

Fronteiras 19h: Ciência no Planetário

31 de maio

18h: Da Terra ao Universo

Da Terra ao Universo 18h30: Sistema Solar: Universo na mente das crianças

Sistema Solar: Universo na mente das crianças 19h30: Astronomia cultural Tupinikim e Guarani