Mais de 20 shows gratuitos para curtir na Feira dos Municípios

Quatro dias de uma programação cultural e musical intensa, história, gastronomia e imersão em tudo que o Espírito Santo tem a oferecer: a Feira dos Municípios vem aí!

Dos dias 6 a 9 de junho, os 78 municípios do Estado estarão representados nas suas 10 regiões turísticas, no Pavilhão de Carapina, com uma variedade de estandes que vão apresentar a diversidade cultural, artística e gastronômica capixaba, desde a famosa moqueca até os doces típicos artesanais.

Com expectativa de público recorde, a Feira dos Municípios se consolida como um evento essencial no calendário capixaba de fomento ao turismo. Além de promover a valorização de tradições, a festividade cria um ambiente propício para o desenvolvimento de negócios e oportunidades. Nela, os empreendedores locais terão a chance de divulgar seus produtos e serviços, estimulando a economia e fortalecendo a identidade cultural da região.

Atrações

Serão mais de 20 atrações musicais nos três palcos da feira, como Moxuara, Macucos, Budah, Regional da Nair, Trio Clandestino, Marcos e Willian, dentre muitas outras, além de uma programação com mais de 40 manifestações culturais típicas do estado.

Na área externa do evento, tem diversão e lazer para toda a família, com parque de diversões e infláveis gigantes, roda gigante de 25 metros de altura e o famoso touro mecânico. Os visitantes também poderão apreciar uma encantadora exposição de flores e uma loja de souvenirs repleta de opções para levar para casa e presentear.

Para os pequenos, a mini fazendinha será um espaço lúdico especialmente preparado para interação com os animais e momentos de diversão.

Feira dos Municípios em números

78 estandes, um para cada município capixaba

Área do evento ampliada em 30% (em relação à edição anterior)

Mais de 20 atrações musicais e mais de 40 manifestações culturais

3.000m² de praça de alimentação

12 restaurantes e 14 cervejarias

Você sabia?

Desde os anos 70, a Feira dos Municípios tem sido um marco cultural e gastronômico no Espírito Santo, e agora, voltou com todo vigor, destacando as 78 cidades de acordo com as 10 regiões turísticas do estado.

Após décadas de sucesso, este evento tão aguardado ressurge em uma edição especial, realizada em 2023, para mexer com a memória afetiva do capixaba e encantar novas gerações. Agora, a edição 2024 vem ainda maior e mais completa, comprovando a importância do evento para o calendário capixaba.

Feira dos Municípios do Espírito Santo

Data: 06 a 09 de junho

Local: Parque de Exposições de Carapina – Av. Marginal, 5196 – Jardim Carapina, Serra.

Horário: quinta (06/06), de 14h às 22h / sexta (07), de 14h às 22h / sábado (08), de 10h às 22h / domingo (08), de 10h às 18h

Patrocínio Ouro: Banestes, Cesan e Detran/ES

Patrocínio Prata: Bandes

Apoio: Amunes e Assembleia Legislativa

Apoio Institucional: Sebrae ES, Descubra o Espírito Santo, Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo

Realização: ES Convention