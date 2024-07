Mega estrutura está sendo finalizada para o Festival de Inverno de Guaçuí

Faltando cerca de 24 horas para o Festival de Inverno de Guaçuí, os últimos detalhes da estrutura estão sendo finalizados no Centro de Eventos da cidade. O próprio espaço é uma novidade para o público, já que estava passando por reformas e será oficialmente estreado durante o FIG.

Em visita recente à obra do Centro de Eventos de Guaçuí, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival. “Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações” disse.

O Festival de Inverno aguardado por todos já começa amanhã (05) e vai até o domingo (07). A estrutura do evento é um ponto alto, que junto com a decoração faz o FIG ser diferenciado. Para este ano, túnel de led, luzes e objetos coloridos no teto, jardinagem e muito mais, vão enfeitar o ambiente desde a chegada. Uma grande estátua de um Cristo Redentor vai ser coberta por flocos de neve na parte externa.

(Montagem de luzes no teto do Centro de Eventos)

Para o show, a montagem de dois palcos está sendo finalizada para que não haja muito tempo de intervalo entre os artistas. A praça de alimentação é outro ambiente encantador, que já está decorada com objetos de folhagem e madeira. Em frente à mesma, os espaços dos restaurantes vão trazer churrasco, frutos do mar, feijoada e o melhor da gastronomia para dentro do FIG.

O Centro de Eventos é completamente coberto, o que possibilitará uma experiência mais íntima e aconchegante para o público do Festival de Inverno. Tudo isso, com a presença de grandes nomes da música nacional e regional. Se você ainda não garantiu seus ingressos (clique aqui).

Gastronomia no FIG

Não somente os artistas são as atrações do Festival de Inverno deste ano. A praça gastronômica do FIG será um show à parte, trazendo em cada dia um tema culinário diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados