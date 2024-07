O lote vira amanhã! Compre seus ingressos do FIG no valor mais barato

O Festival de Inverno mais charmoso do Caparaó capixaba já começa amanhã (05) e o lote vira no mesmo dia. Após às 18:00 desta sexta (05), os ingressos vão entrar no 4º lote e quem resolver ir de última hora vai pagar mais caro. Comprando agora, seu ingresso sai mais barato (clique aqui).

Nomes como Edson e Hudson, Biquíni Cavadão, Fundo de Quintal e muito mais, vão esquentar as noites dos dias 05, 06 e 07, em Guaçuí, neste evento que já virou tradição na cidade e no sul do estado.

Para aqueles que têm um dia preferido e desejam comprar só um ingresso, existe a opção separada. Todavia, em cada dia é possível comprar dois ingressos de uma vez, no chamado “casadinho”, obtendo assim, um desconto.

Em caso da entrada separada, você tem a opção de comprar com 50% de desconto o valor de um ingresso, se escolher a meia entrada solidária. Dessa forma, para validar a entrada solidária é só comparecer ao evento com 1kg de alimento não perecível, que posteriormente será doado para instituições necessitadas.

No lote atual, o valor do ingresso com meia entrada solidária sai por 130,00, em vez de 260,00. Já os “casadinhos”, dois ingressos de uma vez, saem por 240,00. Contudo, o que mais compensa mesmo é o pacote de três dias, saindo por 290,00. Assim, você poderá aproveitar todas as atrações do Festival de Inverno, sem se preocupar em perder os melhores momentos.

Quando o lote virar, os valores serão: 150,00 – ingresso individual; 280,00 – casadinho; 290,00 – pacote de 3 dias.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.