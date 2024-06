Moda de viola é destaque no Festival Parque Aberto neste domingo (09)

Para os admiradores da música sertaneja “raiz”, o Festival Parque Aberto apresenta uma programação imperdível. Será no próximo domingo (09), no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, Vila Velha. Vão se apresentar Jean da Viola, com o projeto “Uma Viagem Musical nos Braços da Viola” e o grupo Viola Dourada.



Os portões do Parque estarão abertos às 9h, com entrada permitida até o meio-dia. Ao todo, serão disponibilizados 2.000 ingressos gratuitos na plataforma Sympla, a partir do meio-dia desta terça-feira (05) limitados a duas unidades por CPF.



Clique aqui e garanta o seu ingresso – lembrando que é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma. Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso.

Atrações

O músico Jean da Viola apresenta o projeto “Uma Viagem Musical nos Braços da Viola”, realizado por meio do Edital 013/2022 – Seleção de Projetos de Difusão Musical no Espírito Santo, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). O espetáculo é uma viagem pela história da música caipira desde o período colonial até os dias atuais.



Nas apresentações serão priorizadas questões como acessibilidade. Além de gratuitas, as apresentações são direcionadas para os públicos de todas as idades com classificação livre.



O grupo Viola Dourada foi formado no município de Muniz Freire pelo músico Marcelo Favoreto há 10 anos, e se dedica à interpretação dos grandes clássicos da música sertaneja de raiz, performances de viola instrumental e também temas autorais. Mantendo viva a tradição da Cultura Caipira.

Marcelo Favoreto é compositor, violeiro, violonista. Ele preside a Associação do Festival de Viola de Muniz Freire e é membro do Conselho de Cultura de Muniz Freire-ES, além de idealizador e organizador do Festival Nacional de Viola de Muniz Freire. O músico tem participação em diversos festivais de viola, como competidor e jurado. Marcelo teve recentemente seu projeto aprovado no Funcultura Edital 19/2021 Seleção de Projetos Culturais de Produção, Difusão e Distribuição Musical no Estado do Espírito Santo.

Esculturas

Além das atrações do Festival Parque Aberto, o público poderá conhecer também as 15 novas obras artísticas recém-lançadas no local. Divididas em esculturas, instalações e projetos de intervenção, as produções foram realizadas por 17 artistas do Espírito Santo, de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. São trabalhos resultantes do edital lançado em 2023, para selecionar propostas artísticas visando às exposições permanentes e temporárias do parque.



Além de se adaptarem à área externa natural do parque, totalizando 26 obras, as produções se correlacionam e difundem trabalhos de artistas locais e nacionais, contribuindo para os campos das artes visuais, do meio ambiente e da tecnologia. Clique aqui para conhecer os novos trabalhos em exposição no Parque Cultural Casa do Governador.

O parque

Instalado na Residência Oficial do Governo do Estado, o parque foi inaugurado em maio de 2022, como um espaço destinado ao público interessado na produção cultural local, tornando-se ainda a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo – que reúne hoje 26 obras de arte permanentes e temporárias, entre esculturas, instalações e site-specifics.



Ocupando uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque Cultural Casa do Governador tem sua infraestrutura compartilhada pela Secult e pela Secretaria do Governo (SEG). Aberto à visitação gratuita, o espaço propõe um diálogo entre arte contemporânea e natureza, segundo três eixos temáticos: ambiental, histórico e artístico.

Dica

Aconselhamos levar cadeiras ou cangas para uso durante o evento.

Regras do parque

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente na garagem do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;

Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;

A entrada no parque será permitida até as 12 horas;

A permanência no parque será até as 13 horas (encerramento do evento);

O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.

É proibido retirar plantas do parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha.





Serviço: Festival Parque Aberto

Atrações: Jean da Viola e Viola Dourada

Quando: 09/06 (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla NESTA QUARTA (05)