Moqueca Pop: festival reúne música, gastronomia e artesanato em Cachoeiro

No próximo final de semana, sexta (14) e sábado (15), Cachoeiro de Itapemirim será palco da segunda edição do festival Moqueca Pop. Uma edição acústica do evento que teve sua primeira edição no ano passado.

Este ano, em dois dias, o Moqueca Pop ocorrerá na Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro, no dia 14 a partir das 19h, e no dia 15 a partir das 15h.

O Moqueca Pop Acústico busca fortalecer a cena musical de Cachoeiro e valorizar os artistas locais, criando um espaço de encontro e celebração para a comunidade capixaba.

O lineup conta com apresentações de Alinne Garruth, André Prando, Bruno Nagô, joaoeascoisasnaoessenciais, Clara Marins, Magical Afternoon, The Skeep, Ronnie Silveira, Estado de Sítio e Yasmin Souza.

Além da música, o festival contará com a presença de cervejarias e empreendedores do ramo alimentício, selecionados através do edital do projeto, e com a exibição de videoclipes capixabas nos intervalos das atrações.

Com foco em oferecer uma experiência democrática e acessível, o evento contará com intérprete de libras, área e banheiros PCD e protetores auriculares para pessoas com sensibilidade auditiva.

O Moqueca Pop Acústico é um evento gratuito, com realização da JUPTER com recursos do Edital 013/2022 do Funcultura, da Secretaria de Cultura do Governo do Espírito Santo e com patrocínio da Lei Rubem Braga de Cachoeiro através do edital 025/2022.

Serviço: Moqueca Pop Acústico

Evento gratuito

Datas: 14 e 15 de junho de 2024

Horários: Dia 14 a partir das 19h, dia 15 a partir das 15h

Local: Praça Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, ES

Atrações Musicais:

Alinne Garruth

André Prando

Bruno Nagô

joaoeascoisasnaoessenciais

Clara Marins

Magical Afternoon

The Skeep

Ronnie Silveira

Estado de Sítio

Yasmin Souza

Atrações Extras:

· Mostra de Videoclipes Capixabas

Cerveja Artesanal

Gastronomia Variada

Artesanato