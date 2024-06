Mumuzinho convida cantor capixaba para abrir show no Espírito Santo

O cantor carioca Mumuzinho, uma das maiores referências do samba e do pagode, surpreendeu um fã capixaba, que também é cantor, ao convidá-lo para abrir seu show em Vitória. O convite foi feito no último domingo (09), antes da apresentação do artista em Aracruz, no Norte do Estado.

O fã em questão é o também cantor Leoziinho, revelação do pagode capixaba.

Dono de um bom humor soberano, imitações hilárias e muito carisma, Mumuzinho, nome artístico de Márcio da Costa Batista, é uma das referências no mundo do samba. Tanto quanto cantor, como compositor, ator e ainda apresentador.

Já Leoziinho, de 25 anos, vem despontando como um talento do gênero musical no Espírito Santo. Ele já vem realizando diversas apresentações nas principais casas de show do Estado. O convite foi recebido com entusiasmo e a expectativa para a apresentação, segundo ele, é grande.

“Imagino um evento lindo e de muita energia. Imagine só, uma apresentação na praia, no fim da tarde, pé na areia. Tenho a certeza que será mais uma oportunidade de mostrar o trabalho que realizamos aqui no Espírito Santo para um público grande. Além disso, Mumu é uma referência para todos nós”, garante.

A apresentação, que acontecerá no Oásis Beach Club, em Vitória, promete agitar as areias da Praia de Camburi com muitos sucessos de Mumuzinho, como “Eu Mereço ser Feliz”, “Curto Circuito”, “Amor Falsificado” e “Confiança”.

Serviço: Mumuzinho – Samba Vitória 027

Data: 24 de agosto

Horário: 16h

Local: Oásis Beach Club

Ingressos: zig.tickets