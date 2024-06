Ney Matogrosso se apresenta em Vitória neste domingo (23)

O Espaço Patrick Ribeiro receberá neste domingo (23) mais um grande show da turnê Bloco na Rua, de Ney Matogrosso. A turnê que é sucesso absoluto da crítica e do público, desde a sua estreia em 2019, e volta ao Espaço, com ingressos já quase esgotados, após adiamento por recomendação médica.

Nestes mais de cinco anos, o projeto passou por diferentes palcos e arrebatou plateias no Brasil e no exterior. Com seu repertório diversificado que conta com músicas próprias e também sucesso de outros cantores.

O set list conta a música do cantor capixaba Sérgio Sampaio “Eu quero é botar meu bloco na rua”, que deu nome à turnê. E outros sucessos como: “A Maçã” (Raul Seixas/Paulo Coelho/Marcelo Motta), “Alcool (Bolero Filosófico)”, da trilha original do filme “Tatuagem” (DJ Dolores),“O Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e “Mulher Barriguda”, do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo), entre outros sucessos.

Espaço Patrick Ribeiro

Inaugurado em 2015, o Espaço Patrick Ribeiro possui a melhor infraestrutura de casa de shows e eventos corporativos qualificados do Espírito Santo. Com quase 10 anos de criação e mais de mil eventos já realizados.

Há cinco anos o Espaço migrou para a área do Vitória Airport, localização privilegiada da capital Vitória. Com capacidade máxima para 2.500 pessoas e possibilidade de diferentes configurações para os eventos, conta com estacionamento terceirizado para mais de 2 mil veículos, ambientes climatizados com conforto e segurança, acessibilidade, ambulância, transmissão simultânea do evento, restaurantes e lanchonetes abertos por 24 horas (dentro do Aeroporto de Vitória), disponibilidade de transporte por aplicativo e ônibus (ao lado do Espaço de Eventos).

Serviço: Turnê Bloco Na Rua -Ney Matogrosso

Data: Domingo, 23 de Junho de 2024

Horário: Abertura: 18h30 – Início do show: 19 horas

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória, Vitória/ ES

Vendas: https://www.blueticket.com.br/evento/34596