Otávio Augusto comemora 60 anos de carreira com a peça “A Tropa” no Teatro da Ufes

Assistido por mais de 20 mil pessoas, a peça “A tropa” chega a Vitória nos dias 15 e 16 de junho, no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória. Dirigida por César Augusto e com o ator Otavio Augusto no papel de um pai confrontado por vários embates diante de filhos tão diferentes, a peça conta com um elenco que tem ainda Alexandre Menezes, Daniel Marano, Alexandre Galindo e André Rosa.

O espetáculo faz parte da 16ª edição do Circuito Cultural Unimed Vitória e tem realização da WB Produções. Com exibição às 20 horas, no sábado, e às 17 horas, no domingo (com intérprete de libras), os ingressos estão à venda pelo site da Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/93318/d/252420/s/1722875).

‘A Tropa’ marca as comemorações pelos 60 anos de carreira de Otavio Augusto. Em cartaz desde 2016, o espetáculo faz uma leitura perspicaz, sensível, ácida e bem humorada da sociedade brasileira. A peça apresenta a história de um ex-militar viúvo e autoritário que, no leito de hospital, ao receber a visita de seus quatros filhos, vê as relações veladas da família serem descortinadas. E, o que seria apenas um encontro familiar se revela um acerto de contas, permeado de humor e revelações.

O elenco também conta com Humberto (Alexandre Menezes), que é um dentista militar aposentado que mora com o pai. João Batista (Daniel Marano), o caçula, é usuário de drogas. Artur (Alexandre Galindo) é um empresário casado, pai de duas filhas, que trabalha numa empreiteira que está sob investigação por corrupção. Por fim, Ernesto (André Rosa) é um jornalista que acaba de pedir demissão de um jornal e está em crise com a profissão.

Na peça, os cinco vivenciam enfermidades ideológicas, sociais, afetivas e familiares. E seus embates e descobertas servem para discutir diferenças e tolerância – um tema cada vez mais atual. Esse espetáculo faz parte do projeto Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo – ANO 14 – PRONAC 234875.

Circuito Cultural Unimed Vitória

O Circuito Cultural é patrocinado pela Unimed Vitória e pelo Instituto Unimed Vitória através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, graças à contribuição de médicos cooperados e colaboradores da cooperativa, que destinam parte de seu Imposto de Renda devido a projetos aprovados em leis de incentivo fiscal por meio do Programa de Redirecionamento do Imposto de Renda (RIR).

Ficha Técnica

Texto: Gustavo Pinheiro

Direção: Cesar Augusto

Elenco: Otávio Augusto (o pai), Alexandre Menezes (Humberto), Daniel Marano (João Baptista), Alexandre Galindo (Artur) e André Rosa (Ernesto)

Stand-in: Daniel Villas / Gabriel Albuquerque

Cenografia: Bia Junqueira

Iluminação: Adriana Ortiz

Figurinos: Ticiana Passos

Assistente de Interpretação: Gabriel Albuquerque

Fotos: Philipp Lavra e Isadora Relvas, Elisa Mendes; Pablo Henriques; Jonatas Marques; Fernandovisky

Registro videográfico: Tiago Scorza, Jonatas Marques

Assistência de Produção: Cristina Mullins

Produção Executiva: Lara Paulauskas

Direção de Produção: Alexandre Galindo

Produção Nacional: Gênese Produções

Assessoria de Imprensa: LR Comunicação

Apresentado por: Ministério da Cultura, Unimed Vitória e Instituto Unimed Vitória

Realização: WB Produções

Data: 15 e 16 de junho

Local: Teatro Universitário – Ufes (Avenida Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória)

Hora: 20 horas – sábado e às 17 horas no domingo (com intérprete de libras)

Classificação: 16 anos

Duração: 80 minutos

Ingressos: a partir de R$ 19,80

Vendas: pelo site da Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/93318)

