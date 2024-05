Pedra Azul Beer – Festival de Cerveja abre temporada de inverno nas montanhas

Está chegando o feriadão de Corpus Christi e com ele a 2ª edição do Pedra Azul Beer, festival de cerveja artesanal que acontece entre os dias 29 de maio e 1º de junho, no Morangão Centro de Eventos, Domingos Martins. O evento abre a temporada de inverno das montanhas com 4 dias de programação. Serão mais de 20 horas de música com diversas atrações de destaque da cena artística capixaba como as bandas Sheep & Parafina, Ubando, Back to the Past, entre outras.

E para os amantes da cerveja e fazer jus ao nome da festa, serão mais de 50 tipos de cervejas nas torneiras para apreciar. O evento reúne as cervejarias artesanais capixabas Azzurra, Ronchi, Barba Ruiva, Trarko, Pedra Azul e Bello Monti. A expectativa é que sejam consumidos mais de 8 mil litros durante o festival. E além das tradicionais e queridinhas Pilsen e Ipa, serão diversos estilos, inclusive alguns usando ingredientes das montanhas capixabas como a Strong Golden Ale com café arábica e a Blonde Ale com Mel originário do apiário Fiorin, desenvolvidas pela Azzurra, bem como a Sour Frutas Tropicais feita com manga, maracujá e abacaxi, da Trarko.

Muito além de cerveja

E muito além de cerveja, também não vai faltar gastronomia, inclusive pratos típicos da região. A vila gastronômica do evento será representada pela Ronchi Pub, Bello Monti, Chef Fabrício Batista e Eh Tilápia, com opções que vão do legítimo barbecue americano e cortes nobres feitos na parrilla a polenta feita com os insumos cultivados por produtores da região, quibe de tilápia e outras delícias feitas com o peixe, além de hambúrgueres e diversos petiscos para harmonizar com chope gelado.

As tradicionais tortas de morango e polenta produzidas pela Associação da Festa do Morango (AFEMOR) também marcam presença no evento para adoçar o paladar dos visitantes. E para quem não toma cerveja, fica tranquilo que terá diversas opções de drinques também.

A programação do Pedra Azul Beer será dividida ao longo de quatro dias, com entrada gratuita na quarta-feira, 29 de maio, primeiro dia de evento, com abertura dos portões às 18h. Já na quinta e sexta, dias 30 e 31 de maio, os portões abrem às 11h e a entrada será R$ 10 durante o dia e, a partir das 18h, R$ 25. E no sábado, 01 de junho, os portões também abrem às 11h e o valor de dia será R$ 10 e R$ 35 a partir das 18h.

Mais atrações e diversão

E uma das novidades desta edição do Pedra Azul Beer são os voos de balão para o público que quer curtir uma vista privilegiada da bela e famosa Pedra Azul. Dentro da festa, o balão ficará preso por cordas e realizará o movimento de subida e descida de acordo com os comandos dos profissionais da Voe Pedra Azul, que garantirão uma experiência única, diferenciada e segura para os visitantes. O passeio custará R$ 130 e terá horários específicos em todos os dias do evento.

E para garantir a diversão da criançada e também alegria dos pais, a festa vai contar com espaço kids especial que será todo monitorado pela Unidunitê Brinquedos.

Um dos idealizadores do evento, sócio da cervejaria Azzurra, Thalles Guimarães, explica que a proposta do Pedra Azul Beer é ser um encontro anual para celebrar não só a rica diversidade das cervejas artesanais capixabas dando ao visitante a oportunidade de experimentar várias delas em único lugar, como também impulsionar as manifestações culturais e gastronômicas da região das montanhas, fortalecendo o turismo e a economia local e atraindo turistas do ES e de fora do estado.

“No ano passado, foram cerca de 5 mil litros de cerveja vendidos. Neste ano, a expectativa é de 8 mil litros. Esses números comprovam o quanto o setor cervejeiro vem crescendo exponencialmente nos últimos anos e, agregado a isso, cresce também o segmento hoteleiro, de alimentação e os comércios do entorno”, destaca Thalles.

Confira a programação musical completa:

29/05

19 h – Banda Groove

30/05

12 h – Rato Ventania

15 h – Maylon Meira

19 h – Ligação Direta

22 h – Ubando

31/05

12 h – Douglas e Tiago

15 h – HD Acústico

19 h – Cadu Caruzo️

22 h – Sheep & Parafina

01/06

12 h – Junior Teixeira

15 h – Anthony Altoe

19 h – Banda Magyone

22 h – Back to the Past

2º Pedra Azul Beer – Festival de Cerveja Artesanal de Pedra Azul

Data: 29 de maio a 1º de junho

Abertura dos portões: quarta às 18h; quinta, sexta e sábado às 11h.

Local: Centro de eventos Morangão – Br 262, km 90; Rua Antonio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins.

Valores de entrada:

Quarta (29/05): entrada gratuita | Quinta e Sexta (30 e 31/05): Manhã – R$ 10; Noite (a partir das 18h) – R$ 25 | Sábado (01/06): Manhã: R$ 10; Noite (a partir das 18h): R$ 35

Crianças até 12 anos não pagam. De 13 a 15 anos e idosos pagam meia entrada.

Instagram: https://www.instagram.com/pedraazulbeer/