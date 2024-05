Pedra Azul Beer movimenta feriado de Corpus Christi nas montanhas capixabas

O feriado de Corpus Christi será movimentado na região das montanhas capixabas. Isso porque entre os dias 29 de maio e 1º de junho acontece a 2ª edição do Pedra Azul Beer, festival de cerveja artesanal que será realizado no Morangão, principal centro de eventos da cidade, e vai reunir as cervejarias artesanais capixabas Azzurra, Ronchi, Barba Ruiva, Trarko, Pedra Azul e Belo Monte. Para quem é apreciador da bebida, prepare-se: serão mais de 30 estilos de cerveja nas torneiras!

E muito além de cerveja, também não vai faltar gastronomia, inclusive pratos típicos da região. A vila gastronômica do evento será representada pelos já confirmados Ronchi Pub, Belo Monte, Chef Fabrício Batista e Eh Tilápia. As tradicionais tortas de morango e polenta produzidas pela Associação da Festa do Morango (AFEMOR) também não vão ficar de fora da festa.

A programação será dividida ao longo de quatro dias de festival, que terá entrada gratuita na quarta-feira, 29 de maio, primeiro dia de evento. Na quinta e sexta, dias 30 e 31 de maio, a entrada será R$ 10 durante o dia e, a partir das 18h, R$ 25. E no sábado, 01 de junho, será R$ 10 durante o dia e R$ 35 a partir das 18h.

Música e atividades de lazer para toda a família

É claro que festival que é festival não pode faltar música. Aliás, um dos diferenciais do evento é a programação musical com mais de 20 horas de música ao vivo com atrações capixabas diversas. Já estão confirmados nomes como: Banda Groove, Rato Ventania, Maylon Meira, Ligação Direta, Ubando, Sheep Parafina, Banda Magyone, Back to the Past e muito mais.

E uma das novidades desta edição do Pedra Azul Beer são os passeios de balão para o público que quer curtir uma vista privilegiada da bela e famosa Pedra Azul. Dentro da festa, o balão ficará preso por cordas e realizará o movimento de subida e descida de acordo com os comandos dos profissionais da Voe Pedra Azul, que garantirão uma experiência única, diferenciada e segura para os visitantes. O passeio custará R$ 130 e terá horários específicos em todos os dias do evento.

E para garantir a diversão da criançada e também alegria dos pais, a festa vai contar com espaço kids especial que será todo monitorado pela Unidunitê Brinquedos.

Um dos idealizadores do evento, sócio da cervejaria Azzurra, Thalles Guimarães, explica que a proposta do Pedra Azul Beer é ser um encontro anual para celebrar não só a rica diversidade das cervejas artesanais capixabas dando ao visitante a oportunidade de experimentar várias delas em único lugar, como também impulsionar as manifestações culturais e gastronômicas da região das montanhas, fortalecendo o turismo e a economia local e atraindo turistas do ES e de fora do estado.

“No ano passado, foram cerca de 5 mil litros de cerveja vendidos. Neste ano, a expectativa é de 8 mil litros. Esses números comprovam o quanto o setor cervejeiro vem crescendo exponencialmente nos últimos anos e, agregado a isso, cresce também o segmento hoteleiro, de alimentação e os comércios do entorno”, destaca Thalles.

Dados cervejeiros

Os números reforçam isso. De acordo com o Anuário da Cerveja 2022, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil possui uma cervejaria registrada para cada 123.376 habitantes, tendo a região Sudeste como líder de concentração destes estabelecimentos, um registro de 46,2% do total de cervejarias do país. E o Espírito Santo é o terceiro estado do Brasil com maior número de cervejarias por habitante. Estudo apontou que o número de cervejarias registradas em solo capixaba teve um aumento de 475% em dois anos. Em 2020, eram 12 estabelecimentos contra 69 em 2022.

Vale destacar ainda que o setor cervejeiro crescendo a economia também cresce. Aliás, é um setor historicamente relevante para a economia nacional ao gerar mais de 42 mil empregos diretos.

Serviço:

2º Pedra Azul Beer – Festival de Cerveja Artesanal de Pedra Azul

Data: 29 de maio a 1º de junho

Local: Centro de eventos Morangão – Br 262, km 90; Rua Antonio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins.

Instagram: https://www.instagram.com/pedraazulbeer/

Valores de entrada:

Quarta (29/05): entrada gratuita | Quinta e Sexta (30 e 31/05): Manhã – R$ 10; Noite (a partir das 18h) – R$ 25 | Sábado (01/06): Manhã: R$ 10; Noite (a partir das 18h): R$ 35

Programação já confirmada para os quatro dias de festival:

29/05

19 h – Banda Groove

30/05

12 h – Rato Ventania

15 h – Maylon Meira

19 h – Ligação Direta

22 h – Ubando

31/05

12 h – Douglas e Tiago

15 h – HD Acústico

19 h – Cadu Caruzo

22 h – Sheep Parafina

01/06

12 h – Junior Teixeira

15 h – Anthony Altoe

19 h – Banda Magyone

22 h – Back to the Past