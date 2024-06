Piúma e Anchieta recebem primeira edição de caravana literária

Um dos maiores eventos literários que o litoral sul do Espírito Santo já viu. Isso que promete o projeto Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá. O evento será realizado entre agosto e setembro, e vai passar por Piúma e Anchieta. Feira de livros, oficinas, sarau, música, slam e contação de histórias nas escolas fazem parte das atividades promovidas em projeto da Editora Cousa. Nesse sentido, após as caravanas vai publicar um livro reunindo textos de escritores dos dois municípios.

A Expedição Monte Aghá inaugura o formato de evento da editora capixaba, que deve posteriormente ir a outras localidades do estado. “Vindo de Vitória, a gente começa a ver o Monte Aghá desde a Praia dos Castelhanos em Anchieta, até chegar em Piúma. É um ponto marcante da paisagem, por isso a homenagem”, diz Saulo Ribeiro, editor da Cousa, que possui residência em Piúma e forte ligação com a cidade.

Itinerante

A ideia do projeto surge a partir da itinerância que a editora realiza com a Combiousa. Um automóvel Kombi adaptado para servir como centro cultural itinerante, levando para diversas localidades ações literárias e culturais. Algumas delas aconteceram anteriormente nos municípios do litoral sul, com uma ótima resposta do público, o que motivou escolher Piúma e Anchieta como locais para o “arranque” do novo projeto.

A proposta busca trabalhar os diversos públicos, desde as crianças no espaço escolar, até adolescentes no incentivo à escrita e adultos nas diversas atividades. Segundo Saulo Ribeiro, espera-se que o legado da expedição, além da publicação de um livro com escritores locais, seja a promoção da escrita e da leitura. Além do intercâmbio entre os agentes literários e culturais da região para que possam futuramente promover novas atividades.

O livro com a antologia de textos será lançado em dezembro deste ano com um evento que vai reunir os escritores selecionados e os curadores. Incluindo ações para público infanto-juvenil, shows musicais, sarau e participação de artistas locais. A curadoria da obra será feita por escritores reconhecidos e premiados: Henrique Rodrigues, Caê Guimarães e Fabiani Taylor.

Caravana Combiousa

O projeto Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá é realizado pela Editora Cousa com patrocínio da EDP por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, e apoio das prefeituras municipais de Piúma e Anchieta.

Para saber mais sobre o projeto, é possível acompanhar o Instagram @caravanacombiousa.