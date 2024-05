Polenta Off Road: aventura, música e gastronomia em Venda Nova do Imigrante

A 8ª edição do Polenta Off Road e Feira da Aventura, que começa nesta sexta-feira (24) e vai até domingo (26), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante, nas Montanhas Capixabas, promete um final de semana repleto de adrenalina, aventura e muita diversão para toda a família. O Trail Clube Mata Atlântica (TCMA) e Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), organizadores da competição, acabam de anunciar a programação oficial do evento. A entrada é gratuita.

Sexta-feira (24), a programação começa às 9 horas com a largada da 1ª etapa do Enduro para a Categoria Kids, seguida pela 2ª etapa às 14h. Às 17h, os participantes poderão retirar seus materiais. A abertura oficial da 3ª Feira da Aventura Montanhas Capixabas, junto com a Praça de Alimentação e o Festival de Cervejas Artesanais, acontecerá às 18h. A premiação do Enduro para a Categoria Kids será realizada às 18h30. O Desafio “No Stop/Enduro” tem início às 19h, e o dia será encerrado com um show da dupla Lara e Lija, às 20h.

No sábado (25), o dia começa cedo, com a largada do Trail Run 35k às 5h30, seguida pelas largadas do Trail Run 7k e 18k às 7h45. Às 8h, terá início o primeiro dia do 35º Enduro Nacional da Polenta, simultaneamente com a abertura da Praça de Alimentação e do Festival de Cervejas Artesanais.

A largada da categoria 4×4 UTV será às 9h, junto com a abertura da 2ª Feira da Aventura e o início das premiações do Trail Run. O Enduro começa às 10h, e a categoria Big Trail larga às 13h. Os competidores do Enduro de Regularidade começam a chegar às 13h, e os resultados do primeiro dia das modalidades Enduro de Regularidade e Enduro serão divulgados às 19h. Às 19h30, acontecerá o Mini Tombo da Polenta, seguido de um show com Pablo Muniz e Matheus do Acordeon às 20h.

No domingo (26), a programação inicia às 7h com a largada do segundo dia do 35º Enduro Nacional da Polenta. O Enduro começa às 8h, e às 8h30, abre a 3ª Feira da Aventura, junto com a Praça de Alimentação e o Festival de Cervejas Artesanais. A largada do MTB – Bike ocorre às 9h, com premiações começando às 10h30. As premiações do 35º Enduro Nacional da Polenta e Enduro terão início às 15h, e o evento será encerrado com um show de Mulekagem do Samba às 17h.

O Polenta Off Road 2024 é organizado pelo TCMA e MCC&VB e conta com o apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Sebrae, Aderes, Governo do Estado, CBM, Fecam e Fesc.

Quitação das inscrições

O TCMA solicita aos competidores do Polenta Off Road a quitação das inscrições até no máximo amanhã, quarta-feira (22). Por ser um evento com várias modalidades, é de extrema importância que as fichas estejam quitadas para organização e preparação do material a ser entregue aos pilotos. As inscrições não pagas até 22 de maio sofrerão multa de R$ 100.

Feira da Aventura

A Feira da Aventura Montanhas Capixabas promete ser uma atração imperdível, proporcionando oportunidades de negócios e apresentando a gastronomia regional. Nos três dias de programação, será possível conhecer e experimentar uma enorme variedade de produtos e serviços relacionados ao turismo de aventura, passando por roteiros, circuitos e atividades de aventura, experimentações e cursos, até vestuário, nutrição e equipamentos esportivos.

Com o Adventure Park, uma praça de alimentação animada e o Pit Stop Off Road para interação entre empresas e competidores, o evento é uma celebração do espírito aventureiro do Espírito Santo.

Edição anterior

A 7ª edição do Polenta Off Road entrou para a história do esporte nacional em 2023. Participaram do evento 13 Estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará.

Ao todo, 631 esportistas disputaram em seis modalidades, sendo o Enduro a grande novidade, com a participação de 190 competidores. Além disso, o evento contou com a presença de 165 ciclistas no Bike MTB, 104 atletas no Trail Run e 89 pilotos no Enduro de Regularidade. Nas modalidades apenas de passeio, o evento recebeu 46 participantes no 4×4 UTV e 37 no Big Trail.

E pela primeira vez, o Polenta Off Road uniu duas competições de motociclismo do Campeonato Brasileiro: o Brasileiro de Enduro de Regularidade e o Brasileiro de Enduro, este com 19 categorias.

O Polenta Off Road e a Feira da Aventura são uma realização do Trail Clube Mata Atlântica (TCMA) em parceria com o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), com apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), Descubra ES (Setur), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), Federação Capixaba de Motociclismo (Fecam) e Federação Espiritossantense de Ciclismo (Fesc) e patrocínio do Sicoob. O evento visa impulsionar o turismo e o esporte de aventura, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região e do Estado do Espírito Santo.

Serviço: 8º Polenta Off Road

Dias 24 a 26 de maio

Local: Venda Nova do Imigrante (ES)

*Inscrições e confirmações de pagamento até 22/05 em www.polentaoffroad.com

Modalidades: Enduro, Enduro de Regularidade, Bike MTB, Trail Run, Big Trail e 4 x4 UTV

Local de largadas e concentração: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”

*Entrega dos kits: dia 24/05 (sexta-feira) para todas as modalidades

*Instagram: @polentaoffroad @feiradaaventura

Programação 8º Polenta Off Road e 3ª Feira da Aventura Montanhas Capixabas

-De 24 a 26 de maio de 2024-

Dia 24/5 – Sexta-feira

09h – Largada Enduro 1ª etapa/ Categoria Kids

14h – Largada Enduro 2ª etapa/ Categoria Kids

17h – Entrega de material

18h – Abertura oficial da 3ª Feira da Aventura Montanhas Capixabas, e da

Praça de alimentação e Festival de cervejas artesanais

18h30 – Entrega da Premiação Enduro / Categoria Kids

19h – Desafio NO STOP / Enduro

20h – Show com a dupla Lara e Lija

Dia 25/5 – Sábado

05h30 – Largada Trail Run 35k

07h45 – Largada Trail Run – 7k e 18k

08h – Largada do 1º dia do 35º Enduro Nacional da Polenta

Abertura da Praça de alimentação e Festival de cervejas artesanais

09h – Largada categoria 4×4 UTV

Abertura da 3ª Feira da Aventura Montanhas Capixabas

Início das Premiações Trail Run

10h – Largada do Enduro

13h – Largada Big Trail

13h – Início da chegada dos competidores do Enduro de Regularidade

19h – Resultados do 1º dia das modalidades Enduro de regularidade / Enduro

19h30 – Mini Tombo da Polenta

20h – Show com Pablo Muniz e Matheus do Acordeon

Dia 26/5 – Domingo

07h – Largada do 2º dia do 35º Enduro Nacional da Polenta

08h – Largada do Enduro

08h30 – Abertura da 3ª Feira da Aventura das Montanhas Capixabas

Abertura da Praça de alimentação e Festival de cervejas artesanais

09h – Largada MTB – Bike

10h30 – Início das Premiações Bike MTB

15h – Incio das Premiações 35º Enduro Nacional da Polenta e Enduro

17h – Show de Encerramento com Mulekagem do Samba