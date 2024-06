Procissão marítima, missas e shows na Festa de São Pedro, em Anchieta

Anchieta promove entre os dias 25 e 30 de junho a tradicional Festa de São Pedro. Este ano, devido as obras de reconstrução da Praça São Pedro, o evento acontece na Praia Central. Dentre as atrações haverá a tradicional procissão marítima, homenagens aos pescadores, missas e shows.

Durante todas as noites, após o tríduo em honra ao santo, na igreja de São Pedro, haverá comercialização de pratos típicos. Nas celebrações haverá participação de comunidades da região.

Na sexta, dia 28, às 20h, acontece a entrega das comendas aos pescadores ausentes e pescadores mais antigos, conforme uma pesquisa que vem sendo respondida pela população. Logo após, se apresentam Trio Virgulino e Trio Forrozão.

Já no sábado, dia de São Pedro (29/06), a partir das 09h, será realizada a tradicional e grandiosa procissão marítima. O início será no cais próximo à Colônia de Pescadores, no bairro Porto de Cima. Dezenas de embarcações serão ornamentados para realizar a travessia com a imagem do santo. Em seguida, conforme a programação, será realizada a tradicional procissão terrestre. Por fim, a missa solene irá ocorrer à tarde, às 18h, na igreja São Pedro.

Da mesma forma, ainda no sábado haverá sorteio de brindes para embarcações participantes da procissão marítima, às 20h. Além disso, haverá show com as bandas Som do Povo e Musical Prateado.

Por fim, no domingo (30), às 13h, haverá show para as crianças com a equipe Papa Léguas. Assim, às 15h30 se apresenta o cantor de pagode Sulino, em seguida haverá show com a banda Tropical Brasil e banda Os Gargantas de Ouro.

A festa é realizada pela Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Pesca e Aquicultura com apoio da Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

Programação Festa de São Pedro 2024 | Anchieta – ES:

Sexta, 28/06:

Praia Central

20h – Entrega das comendas aos pescadores ausentes e pescadores mais antigos.

21h – Show Trio Virgulino

23h30 – Show Trio Forrozão



Sábado, 29/06 | Dia de São Pedro:

Praia Central

09h – Procissão Marítima e após procissão terrestre

18h – Missa em Honra a São Pedro – igreja São Pedro

20h – Sorteio de brindes para as embarcações participantes da Procissão Marítima

21h – Show Banda Som Povo

23:30 – Show Musical Prateado

Domingo, 30/06:

Praia Central

13h – Papa Léguas (diversão para as crianças)

15h30 – Show Sulinho (pagode)

18h – Show Banda Tropical Brasil

20h30 – Show Os Gargantas de Ouro (foto)