Programação religiosa da Festa de São Pedro começa nesta quinta (20) em Cachoeiro

A tradicional Festa de São Pedro começa nesta quinta-feira, 20 de junho, na Paróquia São Pedro (Catedral), de Cachoeiro de Itapemirim com diversas atrações destinadas aos fiéis do padroeiro da cidade. Segundo a organização, haverá missa todos os dias com padres convidados, além de shows com cantores locais e a tradicional quermesse de São Pedro.

O pároco, padre Bruno Sá Rangel, comentou sobre os preparativos: “O palco e as barracas já foram instaladas no pátio da Catedral e estão lindas. As pessoas aguardam ansiosamente por nossos festejos que são bem tradicionais e, neste ano, caprichamos na programação.”

Padre Bruno também destacou a segurança do evento: “As barracas ficam dentro do terreno da igreja, com segurança constante nos portões. A entrada é gratuita e não são permitidas bebidas alcoólicas, tornando a festa segura e agradável para todos.”

Uma das novidades deste ano é a mudança de local e horário da Celebração Solene no dia 29, último dia de programação, quando a Igreja celebra São Pedro. O evento religioso ocorrerá no Grêmio Santo Agostinho, bairro Vila Rica, às 15 horas.

O show com a banda Anjos de Resgate, às 19h, encerra a festividade.

Quermesse de São Pedro

A “festa junina” da Catedral de São Pedro, é uma opção de passeio para quem está em Cachoeiro de Itapemirim e quer aproveitar boa música e opções de gastronomia.

O evento, além de bebidas e comidas típicas, tem apresentações culturais e musicais. Hoje, dia 20, a programação religiosa começa às 18h com o Santo Terço, logo após, acontece o 1º dia da novena de São Pedro e às 19h30 Santa Missa presidida pelo padre Carlos Renato Carvalho (Paróquia São Filipe). O show da ‘Banda Desperta’ encerra as atividades. O palco está montado na escadaria da Catedral.

A quermesse vai até 28 de junho, de segunda a sexta, das 18h às 22h, e sábados e domingos, das 17h às 22h. Os shows e apresentações culturais são realizados diariamente e na sexta-feira, 27, sorteio de uma Moto Honda Biz e cinco prêmios de R$ 500,00. A cartela custa R$ 20,00 e pode ser adquirida nas comunidades, secretaria paroquial e no caixa da quermesse de São Pedro.

Programação Festa de São Pedro

Quinta-feira, 20.06 – 1º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Carlos Renato de Carvalho

Sexta-feira, 21.06 – 2º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre José Carlos Ferreira da Silva

Sábado, 22.06 – 3º Dia da Novena

19h: Missa presidida pelo padre Josimar de Azevedo Pirovani

20h: 24º Encontro Cachoeirense de Corais

Domingo, 23.06 – 4º Dia da Novena

19h: Missa presidida pelo padre Evaldo Praça Ferreira

Segunda-feira, 24.06 – 5º Dia da Novena

19h30: Missa animada pela Paróquia Nossa Senhora da Consolação

Terça-feira, 25.06 – 6º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Enildo Genésio de Souza

Quarta-feira, 26.06 – 7º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Paulo Sérgio Mourão

Quinta-feira, 27.06 – 8º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Aécio Honorato da Silva, MI

Sexta-feira, 28.06 – 9º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Alci Monteiro Dias

Sábado, 29.06 – Dia de São Pedro

09h: Missa presidida pelo padre Bruno Sá Rangel

15h: Procissão com a imagem de São Pedro saindo da Catedral de São Pedro em direção ao Grêmio Santo Agostinho

16h30: Missa Solene presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, transmitida pela Rádio Diocesana FM 95.7, TV Evangelizar e WebTV Amparo

19h: Show com Banda Anjos de Resgate Todos os dias, a partir das 18 horas, as barracas estarão funcionando e, após a Missa, haverá atrações culturais.