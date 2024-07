Projetos de associação cultural são concluídos em Cachoeiro

A Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, entidade sem fins lucrativos que reúne os grupos da cultura popular de Cachoeiro de Itapemirim, realiza, ao longo do ano, uma série de projetos que visam a dar visibilidade e oportunidades a esses grupos, fomentando assim a sua perpetuação.

Um desses projetos é o Raiar da Liberdade, tradicional festejo que ocorreu no dia 25 de maio, na comunidade de Vargem Alegre, e que foi concluído no último sábado (29), com a realização de uma reunião entre a equipe técnica e os moradores da localidade, incluindo o grupo de caxambu Alegria de Viver. O propósito da reunião é fazer um balanço da festa e avaliar os seus impactos, além de discutir melhorias para edições futuras. “Esse diálogo é essencial em um projeto dessa dimensão. Os mestres, que são os anfitriões e donos dos saberes ancestrais, precisam ser ouvidos, pois são eles a raiz do Raiar”, afirma Genildo Coelho Hautequestt Filho, gestor de projetos da Associação.

Após a reunião, houve um momento de oração na capela São Sebastião e a formação de uma grande roda de caxambu na área central da comunidade, com a participação de outros grupos de caxambu visitantes, tanto de Cachoeiro de Itapemirim quanto de outros municípios, como Alegre e Vargem Alta.

O Raiar da Liberdade deste ano foi realizado com recursos públicos do Governo do Espírito Santo, viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult), e contou com o patrocínio da ES Gás e o apoio cultural do Instituto Energisa, além do apoio do Instituto Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura. O vídeo com a cobertura completa do evento pode ser conferido no canal da Asssociação no YouTube: www.youtube.com/@patrimonioimaterialci

Outro projeto que acaba de ser finalizado é o Expansão do Site da Associação de Salvaguarda. Trata-se da criação de novos perfis de mestres e grupos da cultura popular cachoeirense, que foram incorporados recentemente ao site da entidade, que já existe desde março de 2023 e que pode ser acessado pelo endereço www.afci.site.

Luan Volpato, fotógrafo e um dos integrantes da equipe do projeto, destaca que o trabalho de ampliação do conteúdo do site é não apenas necessário como praticamente ininterrupto. “Observamos a crescente atuação da Associação em Cachoeiro. Um portal como este é uma rica fonte de pesquisa e, como tal, deve se manter atualizado”, destacou.

Com o intuito de apresentar o conteúdo do site e realizar uma discussão sobre o patrimônio imaterial de Cachoeiro de Itapemirim, foram realizadas oficinas com os professores da rede municipal de ensino nessa segunda-feira (1º), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Olga Dias da Costa Mendes, no bairro Coronel Borges. As seções do site foram apresentadas aos docentes, com foco na trajetória dos mestres e grupos que compõem a Associação.

Esse projeto de expansão da página foi realizado com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura (Secult), por meio do Edital 08/2022 – Produção de conteúdos digitais no Espírito Santo, e conta também com o apoio do Instituto Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura.

Caxambu para as novas gerações

Um projeto que teve início em fevereiro e que segue acontecendo é o Escola de Caxambu, que promove a transmissão de saberes às crianças e aos adolescentes do grupo de caxambu Santa Cruz, do Quilombo Monte Alegre. O intuito é fortalecer o folguedo, reconstruir as identidades quilombolas e despertar nos jovens o interesse em levar adiante essa tradição.

No último sábado (29) o Santa Cruz se apresentou na comunidade de Vargem Alegre, e ali foi realizada a quinta edição desse projeto, em que os ensinamentos ancestrais são difundidos pelas veteranas mestras Maria Laurinda Adão, Adevalmira Adão Felipe, Geralda Nogueira Calixto e Neuza Gomes Ventura.

Esse projeto é realizado com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura (Secult), por meio do Edital 03/2022 – Valorização da Diversidade Cultural apixaba.