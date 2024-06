Queima de fogueira de 26 metros marca tradição há 11 anos em Rio Novo

Em homenagem a São João Batista, celebrado nesta segunda-feira, 24, a Festa é realizada em Cachoeirinha, Rio Novo do Sul. A comemoração teve origem há 11 anos. O tradicional evento é marcado pela queima da fogueira gigante que neste ano teve 26 metros — o que equivale aproximadamente a um prédio de 8 andares, e aconteceu no último sábado, 22.

Uma programação de Celebrações da Palavra, Missa, atrações musicais e até show pirotécnico marcou os quatro dias de festividade. A praça de alimentação também agradou aos paladares, já que a aposta foi na culinária regional e nos doces típicos do mês de junho.

“Estamos fabricando doces caseiros há mais de um mês. Foram mais e 1,7 mil pacotinhos produzidos”, afirmou a voluntária Clarice Casteglione, de 46 anos.

Conforme a organização do evento, para construção da fogueira gigante, os esteios são fincados e amarrados cuidadosamente, “tora por tora, lenha por lenha” até ser erguida com total segurança. Foram 18 toneladas de lenha.

Fogueira gigante de Rio Novo

A ideia de fazer uma fogueira foi do agricultor José Carlos Fachim, de 75 anos, que conta com a ajuda de voluntários para a montagem. “A gente já sempre fazia uma fogueira pequena, mas com o passar do tempo ela foi subindo e chegou aos 26 metros. Quanto mais cresce, mais gente vem vê-la”, contou José.

Neste ano a fogueira começou a ser construída no dia 31 de maio e ficou pronta no dia 17 de junho

“Foi quase um mês com muito sol, muito esforço. A gente sempre conta com a ajuda de voluntários e sempre dá tudo certo”, relatou.

O fogo é ateado de cima para baixo, para que aos poucos vá queime em toda a madeira. É o próprio seu José que acendeu a chama (vídeo abaixo). “Nós usamos os cabos de aço para conseguir puxar a palha com óleo, quando chega quase no topo, a fogueira é acesa”, explicou o agricultor.

Foram mais de 24 horas para toda a fogueira queimar. Nesta segunda-feira, Solenidade de São João Batista, acontece a Santa Missa em honra ao padroeiro, às 19 horas, presidida pelo padre Joselito Ramalho Nogueira, pároco local.

Confira o vídeo da fogueira gigante: