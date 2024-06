Relembre sucessos de Biquíni Cavadão, que se apresenta no sábado do FIG

Biquíni Cavadão é um nome conhecido por diversas gerações que apreciam a música brasileira. O repertório da banda está vivo na memória do público com ouvintes de diferentes idades. No sábado (06) do Festival de Inverno de Guaçuí, Biquíni Cavadão se apresenta mais uma vez na cidade. Para comprar os ingressos clique aqui.

Leia também: Maior roda de samba do Caparaó fecha o domingo do FIG

Surgido em 1985, o Biquíni Cavadão nasceu do encontro, ainda em colégio, de Bruno Gouveia (vocal), Miguel Flores da Cunha (teclados), Sheik (baixo) e Álvaro Birita (bateria). Descobertos por Carlos Beni – ex-baterista do Kid Abelha – contaram com a ajuda de Herbert Vianna, dos Paralamas do Sucesso, na gravação de sua primeira música – “Tédio” – que foi sucesso na época e ainda é cantada nos dias de hoje.

De Herbert também veio a sugestão do nome da banda e não demorou muito para eles completarem a formação com Carlos Coelho nas guitarras. 39 anos se passaram e neste meio tempo houve a saída de alguns integrantes, mudanças na banda, o enfretamento de uma pausa na carreira durante a pandemia, mas eles seguem firmes.

Os garotos de 18 anos que iniciaram esta jornada em 1985 continuam pulando nos corações de Bruno, Miguel, Álvaro e Coelho. Definitivamente, como eles mesmos dizem: “O Biquíni Cavadão não sai de moda!”

Principais sucessos

O Biquíni era uma banda essencialmente jovem dentro do Rock Nacional. Alçaram o estrelato com apenas 18 anos, mas dividiam histórias comuns a todos. Esta capacidade de falar a língua do cidadão comum é que gerou seu quarto disco Descivilização. “Zé Ninguém” entrou nas rádios em um momento delicado do país. Seu refrão acabou sendo usado nas ruas pelos estudantes que pediam a saída do presidente Collor.

Outras músicas do disco tocaram, como “Impossível” e “Cai Água, Cai Barraco“, mas foi “Vento Ventania” que consagrou a banda. A música foi a mais executada nas rádios, em 1992. Ganharam novos prêmios, destaques e um convite para abrir show do Red Hot Chili Peppers no Hollywood Rock, em janeiro do ano seguinte. Os shows seguiram intensos por todo país.

Após mais anos de sucesso, foi a música “Roda-Gigante“ que deu ao grupo uma indicação ao Grammy Latino na categoria de melhor canção brasileira de 2013, concorrendo com artistas como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Djavan e Caetano Veloso, entre outros.

Para além das músicas antigas, Bíquini Cavadão continua lançando novos sucessos. Recentemente gravaram canções próprias com artistas como Fagner, o apresentador Alex Escobar e Tato, do Falamansa.

Clique para ouvir os maiores sucessos da banda Biquíni Cavadão

Além de Biquíni Cavadão, a noite de sábado no Festival de Inverno de Guaçuí terá homenagem a Michael Jackson, com o cover Rodrigo Teaser, e também o projeto Rock Reunion, que reunirá outras três bandas de rock.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA (05): Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO (06): Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO (07): Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados

Gastronomia no FIG

Não somente os artistas são as atrações do Festival de Inverno deste ano. A praça gastronômica do FIG será um show à parte, trazendo em cada dia um tema culinário diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.