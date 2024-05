Roda de Boteco promove oficinas de percussão de Congo e Escola de Samba

Celebrando 20 anos de sucesso e tradição, o Roda de Boteco, o maior e mais gostoso festival gastronômico do Estado, traz diversas novidades nesta edição especial. Além da disputa ser mais longa, com o total de 38 dias, e a estreia do concurso de torresmo, o festival também promove oficinas culturais gratuitas para percussão de Congo e de Escola de Samba. Aberta para pessoas maiores de 18 anos, as oficinas estão com inscrições abertas até o preenchimento das vagas. Para participar das oficinas basta se inscrever pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/1h0xMNFpz171J6T8ydLRsDAakaMTwUwuQ2ozJDlIm_mo/viewform?edit_requested=true.

Além da gastronomia, o festival também reforça seu papel cultural na agenda de eventos do Espírito Santo. A oficina de congo será ministrada pelo produtor cultural e músico capixaba, ex-integrante do grupo Manimal, Fabio Carvalho; já a oficina de escola de samba será ministrada por Leandrinho e Neném, Mestres da Escola de Samba Pega no Samba. Para o músico Fabio, a iniciativa promove no capixaba seu pertencimento cultural. “Com essa ação, o Roda de Boteco 20 anos tem um ganho social muito importante, ele dá a sua contribuição para a sociedade, que faz parte do contexto desse festival e da cidade. O festival se aproxima do seu território e o seu território se aproxima do festival e cria-se também uma coisa muito necessária que é o pertencimento cultural e identitário capixaba”, conta Fabio.

A oficina de Percussão Orgânica e Ritmos Afro- Capixabas/Congo, tem como objetivo ampliar o conhecimento e a prática do Congo Capixaba, contribuindo para sua preservação e valorização como patrimônio cultural. O ritmo é reconhecido pelo Conselho Estadual de Cultura, como patrimônio imaterial do Espírito Santo. São oferecidas 30 vagas para maiores de 18 anos. Serão quatro dias de aulas, elas acontecerão às segundas-feiras nos dias 06, 13, 20 e 27 de junho de 2024, das 18h30 às 20h30, na FAMES – Faculdade de Música do Espírito Santo.

Já a oficina de Percussão de Escola De Samba, visa ampliar o conhecimento com apresentação de diversos instrumentos musicais e demonstração das diversas técnicas das baterias das escolas de samba de Vitória e Rio de Janeiro. Nela também são oferecidas 30 vagas para pessoas maiores de 18 anos. São 04 dias de oficina nos dias 04, 11, 18 e 25 de junho de 2024, das 19h às 21h. As aulas serão na GRES Pega no Samba, localizado no bairro Consolação, em Vitória.

Para participar das oficinas não é preciso ter tido contato com nenhum dos instrumentos. Fabio explica que é um workshop, uma oficina rápida em que a pessoa vai conseguir desenvolver suas habilidades e vai conseguir tocar. “Para tocar um instrumento, ou para fazer qualquer coisa na vida, você tem que estudar. E ali eu acho que vai despertar nas pessoas o interesse de estudar, tanto o Congo, do Espírito Santo, que é um ritmo que é da gente, quanto os ritmos das escolas de samba, de uma bateria de escolas de samba”, esclarece.

E, ao final das oficinas, os alunos apresentarão os resultados de seus estudos no Botecão, tradicional festa de encerramento, que reúne todos os botecos juntos, no sábado, 6 de julho. O Roda de Boteco acontece dos dias 24 de maio a 30 de junho.

O Roda de Boteco é realizado pela Conexxo, com patrocínio da Spaten e viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult).

Serviço

Roda de Boteco: 24 de maio a 30 de junho

Botecão: 5 e 6 de julho



Inscrições:

Oficina de Percussão Orgânica e Ritmos Afro- Capixabas/Congo

30 vagas

Serão 04 dias de oficina com carga horária de 2h cada aula às segundas-feiras nos dias 06, 13, 20 e 27 de junho de 2024

Horário das oficinas: 18h30 às 20h30

Local: FAMES – Faculdade de Música do Espírito Santo – Praça Américo Poli Monjardim, 60 – Centro, Vitória – ES, 29010-640

Público alvo: pessoas maiores de 18 anos

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/1h0xMNFpz171J6T8ydLRsDAakaMTwUwuQ2ozJDlIm_mo/viewform?edit_requested=true

Oficina De Percussão De Escola De Samba

30 vagas

Serão 04 dias de oficina nos dias 04, 11, 18 e 25 de junho de 2024 com carga horária de 2h cada aula

Horário das oficinas: 19h às 21h

Local: GRES Pega no Samba – R. Dr. Américo de Oliveira, 455 – Consolação, Vitória – ES

Público alvo: pessoas maiores de 18 anos

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/1h0xMNFpz171J6T8ydLRsDAakaMTwUwuQ2ozJDlIm_mo/viewform?edit_requested=true