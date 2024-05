Romaria Luminosa abre Festa Nacional de Anchieta

Os festejos em homenagem a São José de Anchieta, padroeiro do Brasil, começam no próximo sábado, dia 25 de maio, com a tradicional Romaria Luminosa de Ubu ao Santuário Nacional. O início da peregrinação será às 18h, na igreja de Santo Inácio, próximo à Praça da Sereia, em Ubu. É necessário fazer inscrição. (Clique aqui).

A Festa Nacional em homenagem ao santo segue até 09 de junho com ampla programação.

Segundo os organizadores, o trajeto de 13 km irá passar pelas praias de Parati, Guanabara, Castelhanos, Ponta dos Castelhanos e Praia Central. Na chegada ao Santuário Nacional será celebrada uma missa, prevista para às 19h. O percurso pode ser realizado por todos, jovens, adultos e idosos.

A orientação é que os peregrinos andem em grupos sempre atrás do carro com a imagem de São José de Anchieta; não joguem lixo por ondem passar, levem água e usem roupas leves e confortáveis, além da utilização de calçados macios.

Os organizadores também informam que haverá transporte para levar os participantes até Ubu, saindo do Pórtico do Santuário, no centro de Anchieta, às 17h30 e em frente a Sede da Prefeitura, às 17h40. Também haverá transporte de retorno para Ubu. Para isso é necessário fazer inscrição. CLIQUE AQUI.