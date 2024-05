Santa Jazz abre calendário de inverno com atrações nacionais e internacionais

O inverno só começa oficialmente no dia 21 de junho, mas a temporada de eventos nas montanhas começa antes, já nos dias 7, 8 e 9 de junho, com o Santa Jazz, o já consagrado Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa. O frio, no entanto, fica só por conta dos termômetros, porque a economia aquece nesses dias. Para se ter ideia, há um aumento de 40% somente no comércio de lojas da região, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Teresa (CDL-ST). Já a Prefeitura de Santa Teresa projeta um aumento de 200% na arrecadação geral – incluindo movimentação em hotelaria e impostos, por exemplo.

O festival acontece no Pavilhão de Exposições da cidade, e, desde sua estreia, mantém histórico de zero ocorrências na cidade. O subsecretário de turismo e cultura de Santa Teresa, Ronald Rodrigues, revela que durante o período do festival, a prefeitura, em parceria com o Senac, oferece cursos de qualificação em diversos setores. “O Santa Jazz é um dos festivais mais esperados da cidade. E por conta dele, a Prefeitura e o Senac se juntam para oferecer cursos de qualificação de garçom, boas práticas de alimentação, técnicas de atendimento de hospedagem e muitos outros. O festival possui um crescente impacto na economia da nossa cidade”, conta.

Para Carla Bassetti, gerente regional do Sebrae/ES, o Santa Jazz leva o que Santa Teresa tem de melhor para o território turístico, incrementando ações de protagonismo e de desenvolvimento territorial para o município. “O festival é um dos pioneiros que apresentaram Santa Teresa tanto para o mercado estadual quanto nacional. Assim, o público que busca o destino para conhecer o festival, que é muito conceituado, também conhece as belezas do destino de Santa Teresa, belezas naturais, belezas e também da gastronomia”, explica Carla.

Atrações do Santa Jazz

O festival acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de junho, no Pavilhão de Exposições da cidade, e na esteira das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, já que Santa Teresa foi a primeira cidade fundada por imigrantes italianos no Brasil. Nomes como Oswaldo Montenegro, Richard Bona, James Carter, Rosa Marya Colin, Hermeto Pascoal e Lanchy Doley vão compor o line-up desta edição.

A curadoria selecionou medalhões do jazz e da bossa vindos de países como Camarões, Itália, Estados Unidos, Austrália e é claro, Brasil.

Os ingressos podem ser adquiridos clicando em https://lebillet.com.br/event/1631/santa-jazz-2024-07-junho-Santa-Teresa-ES

Serviço

Evento: Festival Santa Jazz

Data: de 07 a 09 de junho.

Local: Pavilhão de Exposições, Santa Teresa.

Ingressos online: https://lebillet.com.br/event/1631/santa-jazz-2024-07-junho-Santa-Teresa-ES.

Valor: a partir de R$ 35,00

Programação:

SEXTA-FEIRA (07/06) – Entrada paga

20:00h – Abertura oficial

PALCO COLIBRI

20:00/22:30/23:30h

PALCO IMIGRANTES

21:00h Paula Santoro

22:30h Richard Bonna

00:00h Rosa Marya Colin & Saulo Simonassi

SÁBADO (08/06) – Entrada franca

11:00h ABERTURA PORTÕES

PALCO COLIBRI

11:30/13:00/14:30h

13h e 14h30 – Coro Jovem

PALCO IMIGRANTES

12:00h Victor Biglione / Alexandre Borges Quinteto

13:30h James Carter

15:00h Hermeto Pascoal

16:00h ENCERRAMENTO PROGRAMAÇÃO DIURNA

SÁBADO (08/06) – Entrada paga

20:00h ABERTURA DOS PORTÕES

PALCO COLIBRI

20:30/22:00/23;30h

PALCO IMIGRANTES

21:00h Osvaldo Montenegro e Camerata do Sesi

22:30h Cinzia Tedesco

00:00h Lanchy Doley

DOMINGO (09/06) – Entrada franca

11:00h ABERTURA PORTÕES

PALCO COLIBRI

11:30h – 13:00/14:30h

13h e 14h30 – Banda Jovem Música na rede sul

PALCO IMIGRANTES

12:00h Filó Machado e Fames Jazz Band

13:30h Romero Lubambo e Chico Pinheiro

15:00h Tary Donath