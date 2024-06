São João: Tradicional fogueira gigante de Rio Novo terá 26 metros de altura

Pula a fogueira iaiá! Na próxima segunda-feira, 24 de junho, acontece a tradicional festa em homenagem ao padroeiro São João Batista, na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul. E o público vai contar com a tradicional fogueira gigante que neste ano chegou a 26 metros de altura e será acesa no próximo sábado, 22.

Fogueira | Cachoeirinha, Rio Novo do Sul

A fogueira começou a ser construída no dia 31 de maio, mas essa tradição existe há 11 anos. O idealizador é o senhor José Carlos Fachim, de 75 anos, que constrói o monumento com a ajuda de voluntários da comunidade. “Foi quase um mês com muito sol, muito esforço, mas deu tudo certo”, comemora Zezé Fachim, como é mais conhecido. A construção da fogueira deste ano foi finalizada na última segunda-feira, 17.

Para construção, foram usadas aproximadamente 18 toneladas de madeira, que é reaproveitada de árvores caídas ou doadas. O processo de montagem é complexo. Os voluntários utilizam um guincho e as madeiras de sustentação são fixadas a pouco mais de um metro e meio abaixo do solo. Há ainda cabos de sustentação. “Agente sobe a lenha na carretilha e vamos estabilizando com o cabo de aço. As madeiras usadas são de eucaliptos e coqueiros”, afirma.

Quando acesa, o fogo é ateado de cima para baixo e, neste ano, serão instalados fogos de artifício no topo da estrutura. “Vamos instalar os fogos no sábado pela manhã, vai ficar muito bonito”.

Fogueira gigante

Zezé Fachim conta que a primeira grande fogueira – construída em 2003 – tinha 7 metros de altura. Com o passar dos anos, foi aumentando gradativamente e foram construídas fogueiras com 12, 14, 16, 18 e 21 metros. Ano passado (2023), alcançou 23 metros e, com três metros a mais, o novo recorde foi batido este ano.

“Antes dessas grandes fogueiras, já acendíamos fogueiras menores. O padre vinha e abençoava (…) sempre foi uma tradição da nossa comunidade”

Acender fogueiras para os santos católicos no mês de junho é uma tradição que teve início por causa de São João Batista. O padre Joselito Ramalho Nogueira, pároco local, explica que era costume na antiguidade acender fogueiras para se comunicar ou anunciar algo importante, como o nascimento de alguém.

“A fogueira é uma tradição das festas juninas, que envolve também Santo Antônio e São Pedro, mas que começou com São João. Isabel, para dizer a Maria que o filho dela tinha nascido, fez uma fogueira para que essa fumaça pudesse alertar a prima do nascimento de João Batista”, contou o padre Joselito.

Serviço: Festa de São João Batista

Dia: sábado (22)

Hora: A partir da 18 horas

Local: Paróquia Santo Antônio de Pádua, na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul

Entrada e estacionamento gratuitos

Programação:

18h30: Celebração Eucarística (2° dia do tríduo)

Celebração Eucarística (2° dia do tríduo) 19h30: Quermesse de São João

Quermesse de São João 22h00: Quadrilha Junina

Quadrilha Junina 22h30: Acendimento da fogueira