Shows da Festa de Cachoeiro começam nesta quinta-feira (27)

A partir desta quinta-feira (27), o Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto, começa a receber a programação musical gratuita da edição 2024 da Festa de Cachoeiro.

O espaço iniciará uma série de grandes atrações às 19h30, com um show de rodeio, seguido por uma apresentação do cantor Anderson Freire, às 22h, durante a Noite Gospel.

Na sexta-feira (28), o público poderá aproveitar, novamente, um show de rodeios, às 19h30, seguido pela apresentação do grupo Samba Pra Todos e pelo cantor Dilsinho, que subirá ao palco às 23h50.

Já no sábado (29), o Parque seguirá com diversas atrações: show de rodeio, às 19h30, e as apresentações da cantora Paula Neves e da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, às 22h e 23h50, respectivamente.

Encerrando a edição 2024 da Festa de Cachoeiro, no domingo (30), acontecerá, no Parque, o Encontro de Bateristas de Cachoeiro, às 14h. No fim da tarde, às 18h, a Turma da Tina subirá ao palco para animar a criançada. O dia se encerrará com mais um show de rodeios, às 19h30.

“Os shows da Festa de Cachoeiro são, sem dúvidas, o ponto mais aguardado da Festa de Cachoeiro, pelo público. Neste ano, preparamos uma programação diversa e democrática, para que todos possam aproveitar esse período tão especial para o município”, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Entrada solidária

Além de garantir diversão e cultura, a Festa de Cachoeiro vai incentivar o exercício da solidariedade. As atrações no Parque de Exposição, entre os dias 27 e 30 de junho, terão pontos de coleta onde os visitantes poderão doar 1 kg de alimento não perecível.

A iniciativa é um convite ao público para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas em Centros de Assistência Social do município, que serão destinatárias dos itens que forem arrecadados, junto a instituições como lares de idosos, hospitais filantrópicos e serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, por meio do Banco de Alimentos de Cachoeiro.

Além disso, parte das doações arrecadadas será destinada ao estado do Rio Grande do Sul, que teve diversas cidades duramente afetadas pelas chuvas no último mês de maio.

Espaço alternativo

Retornando, na edição deste ano da Festa de Cachoeiro, o Festival “Música e Café” trará um espaço mais intimista, dentro do Parque de Exposição, com feira de artesanato, praça de alimentação e apresentações de músicos e outros artistas da cidade.

Confira as próximas atrações da Festa de Cachoeiro 2024

27 de junho (quinta-feira)

19h30– Show de Rodeio

22h – Show Anderson Freire

28 de junho (sexta-feira)

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Samba Pra Todos

23h50 – Show Dilsinho

29 de junho (sábado)

5h – Alvorada com a Banda 26 de Julho

8h – Desfile Escolar

15h – Procissão de São Pedro

17h – Missa de São Pedro

19h – Show Anjos de Resgate no Grêmio Santo Agostinho

19h – Festa dos Amigos da Praça Vermelha

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Paula Neves

23h50 – Show Munhoz e Mariano

23h – Baile de Gala no Caçadores Carnavalesco Clube

30 de junho (domingo)

14h – Encontro de Bateristas de Cachoeiro

18h – Show Turma da Tina

19h30 – Show de Rodeio