Shows gratuitos: Feira dos Municípios terá mais de 60 atrações culturais

A contagem regressiva para a tão esperada Feira dos Municípios 2024 já começou! Marcada para acontecer de 6 a 9 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, o evento promete ser um verdadeiro mergulho na riqueza cultural e gastronômica do Espírito Santo.

Com horários de funcionamento flexíveis para atender a todos os públicos, a Feira estará aberta das 14h às 22h nos dias 6 e 7 de junho, das 10h às 22h no dia 8 de junho e das 10h às 18h no dia 9 de junho. E o melhor de tudo: a entrada é gratuita!

Fruto da parceria entre o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), das Secretarias do Turismo (Setur) e da Cultura (Secult), do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, além do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), a Feira dos Municípios 2024 promete repetir o sucesso do ano anterior.

Sucesso em 2023

Recordando o êxito de 2023, quando mais de 60 mil visitantes desfrutaram de quatro dias repletos de cultura e entretenimento, a edição deste ano promete superar todas as expectativas. Com 77 estandes representando os municípios capixabas, além de uma programação diversificada com mais de 30 manifestações culturais e 20 atrações musicais locais, os visitantes terão a oportunidade de explorar e celebrar a diversidade do Estado.

A estrutura da feira foi planejada para garantir uma experiência única para todos os presentes. Com um parque de diversões, uma roda gigante, mini fazenda e o charmoso Espaço Flores, os visitantes poderão se encantar com as diversas atividades disponíveis.

E para os amantes da boa comida e bebida, a Feira dos Municípios oferecerá uma praça de alimentação interna e outra externa, com 12 restaurantes, 14 cervejarias, uma estação de drinks e uma estação de vinho.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, ressaltou a importância da Feira como um evento para desenvolvimento do turismo e também como celebração da identidade e orgulho capixaba. “O turismo é um pilar fundamental para a economia do Espírito Santo, impulsionando empregos e preservando nossas tradições culturais e gastronômicas. A Feira dos Municípios é o reflexo dessa diversidade. Junte-se a nós neste evento!”.

Confira a programação da Feira dos Municípios 2024:

Quinta-feira (06)

Palco Raízes

19h Solenidade

21h30 Zero27



Palco Pocar

18h Orquestra Ammor

20h Moxuara

Palco Experiências

14h Fanfarra – Ibatiba

14h30 Orquestra – Ibatiba

15h Os Tropeirinhos – Ibatiba

16h Grupo de Ukulelê e Violão – Ibatiba

17h Grupo de Viola Caipira – Ibatiba

20h Ademar Teixeira – Pinheiros

​Ruas Da Feira

14h Banda de Congo – Serra

16h Mini Trio – São Mateus

18h Cortejo de Todos os Povos – Aracruz

Sexta-feira (07)

Palco Raízes

17h Ada Koffi

19h Douglas Lopes

21h30 Os Germanos



Palco Pocar

18h Luiza Dutra

20h Herança

22h30 Seis 3



Palco Experiências

14h Forró Fogumano – Conceição da Barra

15h Banda da Escola Cívico Militar Divane Lessa de Moraes – Viana

17h Orquestra de Flauta Doce – São Roque do Canaã

18h Grupo de Dança Folclórica Frau Karolim – Itarana

19h Paella Caipira – Itaguaçu

20h Dança Alemã Tanzfreunde – Domingos Martins

Coreto

19h Grupo Estirpe – Teatro – Mucurici

Ruas Da Feira

17h Mini Trio – São Mateus

18h Banda de Congo – Fundão

20h Grupo de Jongo São Benedito – Alfredo Chaves



Sábado (08)

Palco Raízes

12h30 – Projeto Feijoada

16h – Dj Fábio Carvalho

18h – Juana Zancheta

20h – Budah

22h30 – Trio Clandestino



Palco Pocar

17h – Ronnie Silveira

19h – Eloá Puri

21h – Macucos



Palco Experiências

10h – Mini Coagem de Café – Brejetuba

11h – Grupo Senzala Patrimônio dos Pretos de Santa Luzia – Ecoporanga

12h – Feijoada Da Dona Isolina e Caxambu Da Velha Rita – Cachoeiro de Itapemirim

13h – Grupo Pfalplatter – Dança Alemã – Vila Pavão

14h – Jongo Mãe África – Presidente Kenedy

15h – Boi Azulão – Muniz Freire

16h – Omelete – Sta Maria De Jetibá

17h – Folia de Reis Estrela do Oriente – Muqui

18h – Fritada da Carne de Sol – Montanha

19h – Jongo de São Cosme e São Damião Mestra Bibiu – Conceição Da Barra

20h – Lira Mateense – São Mateus

21h – Banda Estrela dos Artistas – Serra

Coreto

11h – Associação Cultural Educacional de Capoeira Filhos da Princesa do Sul – Piúma

12h – Final do Cortejo Cultural Carnevale Di Venezia – Nova Venécia

15h – Grupo Di Ballo Figli Della Terra – Itaguaçu

16h – Grupo Radice D’itália – Marilândia

17h – Grupo Bate Flecha – Alegre

18h – Folia de Reis de São Sebastião – Afonso Cláudio

Ruas Da Feira

10h – Quadrilha do São João – Irupi

11h – Grupo de Metais – Banda Bila Eins – Santa Maria de Jetibá

12h – Cortejo Cultural Carnevale Di Venezia – Nova Venécia

14h – Grupo Raízes e Evolução – Cortejo – Jaguaré

15h – Bloco de Carnaval – Atílio Vivaqua

16h – Mini Trio – São Mateus

18h – Cortejo Carne De Sol – Montanha

19h – Banda Lira 23 de Dezembro – Rio Novo do Sul

20h – Banda de Congo São Sebastião e São Benedito De Piapitangui – Viana

21h – Cortejo Banda Por do Sol – Conceição da Barra

Domingo (09)

Palco Raízes

12h – Jenifer

15h – Premiação

17h30 – Marcos E Willian

Palco Pocar

13h30 – Regional Da Nair

16h – Pele Morena

19h – Banda Auê

​

Palco Experiências

10h – Chegada da Cavalgada – Afonso Cláudio

11h – Grupo A.C.A.P.O.E.I.R.A. – Mestre Cota – Guarapari

12h – Aula Show Tropeiro de Ibatiba

13h – Grupo de Dança Caribó Origem e Arte – São Domingos do Norte

14h – Matuta Moderna – Quadrilha – Mantenópolis

15h – Grupo de Dança Estrela do Oriente – Ibatiba

16h – Dança Polonesa – Grupo Orzet Biaty – Águia Branca

17h – Grupo Folclórico Vasco Fernandes Coutinho – Vila Velha

18h – Grupo Educart Caparaó – Irupi

​Coreto

11h – Grupo de Dança Infantil Circolo Trentino – Santa Teresa

14h – Grupo Folcloristico Piccinini Dei Monti – Araguaia – Marechal Floriano

​Ruas Da Feira

10h – Cortejo Da Cavalgada De Afonso Cláudio

11h – Cortejo Pomerano – Santa Maria de Jetibá

12h – Banda de Congo de São Benedito do Bairro São Cristovão – Ibiraçu

13h – Associação das Bandas de Congo de Cariacica

14h – Grupo Folclórico Jaraguá De Anchieta

15h – Mini trio – São Mateus

16h – Cortejo Grupo Afrozumba – Nova Venécia

17h – Cortejo Tropeiro Móvel – Ibatiba