Torresmofest, maior festival gastronômico do Brasil, segue até domingo no ES

O Boulevard Shopping Vila Velha está recebendo mais uma edição do Torresmofest, considerado o maior festival gastronômico do Brasil. O evento traz o melhor do torresmo em um ambiente vibrante repleto de música ao vivo e gastronomia brasileira. A programação vai agitar Vila Velha e toda região até o próximo domingo, 05 de maio, das 12h às 22 horas, com entrada gratuita.

Durante quatro dias, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar do festival, uma verdadeira explosão de sabores e entretenimento. O evento oferece uma ampla variedade de preparos da iguaria, incluindo o torresmo de rolo, torresmo pururuca e o tradicional torresmo de boteco. Além disso, diversas barracas estarão disponíveis oferecendo outras delícias como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hambúrguer com shimeji. Tudo isso será acompanhado do exclusivo chopp artesanal, para uma experiência gastronômica completa.

O Festival do Torresmo será realizado em uma área especialmente preparada no Boulevard Shopping Vila Velha, garantindo conforto e segurança para todos os visitantes. O evento promete ser uma experiência imperdível para toda a família.

Foto: Divulgação

O festival Torresmofest ainda conta com atrações musicais todos os dias. Confira a programação:

SEXTA-FEIRA (03)

20h – Cover Cazuza – Cadu Caruzo

SÁBADO (04)

14h – Sun Martins – Clássicos do Rock nacional e internacional

17h – Junior Parente – Pagode

20h – Tributo Charlie Brown Jr – O Coro

DOMINGO (05)

14h – Folk n’ Rolls – Contry Rock

17h – Cover Metálica – Banda Letal

20h – Cover Queen – Bohemian Rock

Serviço: Torresmofest

Local: Boulevard Shopping Vila Velha

Data: De 02 a 05 de maio

Horário: das 12h às 22h

Entrada gratuita para o evento

@torresmofest