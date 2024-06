Vale Música apresenta o concerto “Jazz & Coro” com entrada gratuita em Vitória

Unir a linguagem do jazz e da MPB com o canto coral: esta é a proposta do concerto “Jazz & Coro”, evento inédito que será apresentado pelo Projeto Vale Música Espírito Santo nesta terça (18), às 19h30, na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória. A entrada é gratuita. O espetáculo tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

O concerto terá a participação da Vale Música Jazz Combo, da Vale Música Jazz Band Intermediária e do Coro Juvenil Vale Música, que vão interpretar standards do jazz e sucessos da MPB.

Jazz Combo

Com regência de Leonardo Cavalcante, a Vale Música Jazz Combo vai apresentar temas consagrados da MPB, com interpretação do Coro Juvenil Vale Música, coordenado pelo regente Max Michel Alves. O repertório incluirá canções como “Toda forma de amor” (Lulu Santos), “Lanterna dos afogados (Herbert Vianna) e João e Maria (Chico Buarque/Sivuca).

Para o regente Leonardo Cavalcante, conciliar o instrumental da Jazz Combo com o Coro Juvenil representa um desafio e uma oportunidade de crescimento para os alunos. “Trabalhamos intensamente nos ensaios para garantir que todos os elementos se harmonizem perfeitamente. Tocar sozinho ou em grupo instrumental é muito diferente de tocar acompanhando um coro. Quando tocamos sozinhos, temos mais liberdade para improvisar e destacar cada instrumento. Já acompanhando um coro, precisamos ser mais atentos à harmonia e ao suporte rítmico e melódico, garantindo que a música instrumental complemente as vozes”, define.

Para o regente, o concerto “Jazz & Coro” tem o objetivo de proporcionar uma experiência educacional e musical enriquecedora para os educandos. “Nossa proposta é diversificada e inclui o jazz e várias formas de música popular. Unir essas duas linguagens em um único concerto beneficia a formação musical dos educandos, além de oferecer ao público uma experiência única”, comenta.

Jazz Intermediária

Com regência de Tiago Veloso, a Vale Música Jazz Band Intermediária é composta por alunos dos níveis 3 e 4, que passam por um processo de qualificação para integrar a Vale Música Jazz Band. Com foco no jazz, o grupo traz influências diversas que ampliam suas performances por meio do diálogo com outros gêneros, em especial a música brasileira e o funk norte-americano.

Para o concerto “Jazz & Coro”, o grupo preparou um repertório que demonstra a diversidade musical dos grupos de formação do Projeto Vale Música, como afirma o regente Tiago Veloso: “Vamos trazer hits que marcaram a década dos anos 1970 por meio do funk norte-americano, compostos por grandes nomes como Stevie Wonder, Herbie Hancock e Earth, Wind & Fire e, também, uma surpresa do artista Bruno Mars, que representa este gênero atualmente”, adianta.

Programe-se: Concerto Jazz & Coro

Com a Vale Música Jazz Combo, Vale Música Jazz Band Intermediária e Coro Juvenil Vale Música

Data: 18 de junho (terça-feira)

Horário: 19h30

Local: Casa da Música Sônia Cabral – R. São Gonçalo, Centro, Vitória (ES), 29.015-210

Duração: 1h 20min

Classificação: Livre

Entrada: gratuita

Patrocínio: Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) do Ministério da Cultura

Repertório:

Vale Música Jazz Combo

Regente: Leonardo Cavalcante

Coro Juvenil Vale Música

Regente: Max Michel Alves

“Aquarela” (Toquinho / Vinicius de Moraes / G.Morra / M.Fabrizio)

“Toda forma de amor” (Lulu Santos)

“Lanterna dos afogados” (Herbert Vianna)

“I Wanna Hold Your Hand” (Lennon/McCartney)

“João e Maria” (Chico Buarque/Sivuca)

“Caminho das águas” (Rodrigo Maranhão)

“Maria, Maria” (Milton Nascimento/Fernando Brant)

Vale Música Jazz Band Intermediária

Regente: Tiago Veloso

“The Chicken” (Pee Wee Ellis)

“Watermellonman” (Herbie Hancock)

“Sir Duke” (Stevie Wonder)

“Superstition” (Stevie Wonder)

“Earth Wind and Fire”

“Uptow Funk” (Mark Ronson)