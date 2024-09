1º Festival de Massas e Vinhos acontece neste fim de semana, em Guaçuí

No dia 28 de setembro, o restaurante Linus e Casa da Prata realiza o seu 1º Festival de Massas e Vinhos em Guaçuí. O cardápio exclusivo vai ser preparado pelo Chefe Carlos, que já é conhecido na região pelas deliciosas e variadas receitas. Além disso, opções de vinhos estarão sendo servidas durante todo o evento.

Entre os pratos incluídos no buffet, estão: Lasanha, Canelone, Nhoque, Rondelli, Raviole e muito mais. Assim, serão 4 horas de comidas e bebidas (vinhos e água) liberadas para o público.

Vinhos e massas já é a combinação perfeita para uma noite especial. Então, imagina somando ao ambiente aconchegante da Casa da Prata e com uma boa companhia ao lado?! Não tem erro. Aliás, ainda há mais um ponto de destaque: o evento vai ter música ao vivo.

O cantor André Prando, músico e compositor de Vitória, vai levar seu show com músicas autorais e o melhor da MPB para o Festival de Massas e Vinho. Além dele, a guaçuiense DJ Manux vai agitar a noite do jeito único que ela sabe: sem deixar ninguém parado.

As vagas são limitadas e você deve antecipar a compra do seu ingresso em um dos pontos de venda: Linus Sushi (Avenida Espírito Santo, Centro de Guaçuí – subida do GTC, de segunda a domingo); Linus Casa da Prata (aos sábados, domingos e feriados); ou pelo telefone 28 99905-1121.

Serviço

1º Festival de Massas e Vinhos – Casa da Prata

⏰ Dia 28 de setembro (sábado), às 20:00

📲 Reservas: (28) 999051121

📍 Distrito da Prata, Guaçuí-ES (a 11km do centro da cidade)

Instagram: @linusecasadaprata