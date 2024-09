Cenário dos sonhos! Conheça hospedagem e espaço de eventos em Guarapari

Não é segredo que Guarapari é uma das joias do Espírito Santo, atraindo milhares de visitantes durante todo o ano. As praias deslumbrantes se misturam com o verde das montanhas e formam cenários espetaculares. Aliás, existe um lugar onde você consegue ter uma vista panorâmica do mar, no alto de uma montanha, e ainda curtir uma piscina de borda infinita. Este é o Terraço Guarapari, um espaço de hospedagem e eventos.

Leia também: Descubra ponto estratégico para provar a verdadeira torta de morango em Pedra Azul

O Terraço Guarapari está a aproximadamente 1 km da Praia de Santa Mônica. Assim, o local oferece acomodações para hospedagem, bar, restaurante, piscina e hidromassagem ao ar livre, sauna com vista para o mar, redário, sala de jogos, área pra churrasco, canto da fogueira, parquinho pras crianças, estacionamento privativo gratuito e jardins.

Além disso, todas as acomodações dispõem de varanda com rede e vista do mar, cama queen, frigobar, ar condicionado, smart TV, banheiro privativo, além de roupa de cama e banho.

Então, se você está buscando o cenário perfeito para uma noite especial a dois, o Terraço Guarapari é o destino ideal! Caso deseje, as suítes podem ser decoradas com almofadas de coração e pétalas de rosas, fazendo o ambiente ainda mais romântico.

Para tornar a experiência ainda mais inesquecível, há também a opção de incluir uma deliciosa tábua de frios e champagne, garantindo um toque de exclusividade para celebrar momentos como aniversários de namoro, casamento, pedidos de casamento ou até mesmo uma lua de mel dos sonhos.

Serviço – Hospedagem e espaços de eventos em Guarapari

Terraço Guarapari

📞 Reservas: +55 27 99977-4300

Instagram: @terracoguarapari