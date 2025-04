Ainda não comprou? Ingressos do FIG terão virada de lote

Se você ainda não garantiu seu ingresso para o Festival de Inverno de Guaçuí 2025 é melhor correr! O primeiro lote está esgotando, os ingressos serão vendidos no 2° lote. Esta é a chance de você não ficar de fora deste evento que vai ser um verdadeiro espetáculo, reunindo grandes nomes da música nacional, entre eles, Zé Ramalho e Marcelo Falcão.

No lote atual, o valor do ingresso está R$ 140,00 com a opção de meia solidária. Já o valor do pacote para os dois dias do Festival de Inverno de Guaçuí (sexta e sábado) sai por R$ 240,00. Você pode garantir seus ingressos através do site ou nos pontos de vendas físicos, lembrando que a meia entrada solidária é válida mediante a doação de 2kg de alimento não perecível.

Edição mágica

O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) chega em 2025 com uma edição inspirada na magia do circo!

Marcelo Falcão sobe ao palco na sexta-feira, 4 de julho, e Zé Ramalho promete um show inesquecível no sábado, 5 de julho, além de outras atrações regionais imperdíveis.

O Festival de Inverno de Guaçuí conta com a realização da GFC EVENTOS, divulgação AQUINOTICIAS.COM e apoio da

Confira a programação completa FIG 2025:

3 de julho – quinta-feira

Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

4 de julho – sexta-feira

Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX.

5 de julho – sábado

Zé Ramalho, Um trio de covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX.

6 de julho – domingo

Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

Onde comprar:

Online: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES

Pontos físicos:

GUAÇUÍ

Perfumaria BMQ: Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí

Escritório da GFC Eventos: Rua Irmãos Fernandes, Bela Vista, nº 59, Guaçuí – contato (28) 999090024.

CACHOEIRO

OAKES : Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim

Óticas Diniz: Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Praia da Costa, Shopping Mestre Álvaro, Av Central Laranjeiras.

Loja Origens: Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Praia do Canto, Praia de Camburi.

Grupo exclusivo no WhatsApp:

Fique por dentro de todas as novidades do FIG 2025 entrando no grupo exclusivo do WhatsApp! Clique aqui. Por lá, você garante seu ingresso antecipado e com condições especiais