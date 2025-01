Arena de Verão 2025 terá shows com Biquini, Tatau, Falamansa e outros

Que o “point” mais completo e badalado da capital capixaba é a Arena de Verão 2025, disso todo mundo sabe. E para garantir mais um final de semana com shows que vão animar a galera e fechar com chave de ouro as apresentações culturais no espaço, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Cultura (Semc), anunciou, nesta terça-feira (21), a programação para este final de semana.

A partir da próxima sexta-feira (24), o complexo turístico, cultural, esportivo e gastronômico receberá seis shows, que vão até domingo (26), e prometem encantar o público e não deixar ninguém parado. As bandas Mary Di e Biquini sobem ao palco da Arena na sexta (24). O axé da banda Praktum e a alegria contagiante de Tatau, no sábado (25. Já e as apresentações de Marcelo Ribeiro e do conjunto Falamansa no domingo (26).

Pelo terceiro ano consecutivo, montado em frente ao antigo hotel Aruan, o espaço que recebe o nome de “Arena da Vida” foi inaugurado no último dia 3 e já recebeu 18 shows nacionais e regionais que levaram milhares de pessoas às areias da praia de Camburi, nos três primeiros finais de semana do ano.

Sextas e sábados as apresentações têm início às 20 horas, já aos domingos, os shows começam mais cedo, às 18 horas.

Mary Di

A atração responsável por abrir a programação do último final de semana da Arena de Verão 2025 é a banda Mary Di. Ela se apresenta a partir das 20 horas de sexta (24).

O conjunto promete levar toda a energia do Rock n’ Roll, com um repertório repleto de clássicos do gênero como Janis Joplin, The Cranberries, Nirvana, Led Zeppelin, Rita Lee, Pitty e muito mais, além de releituras da banda.

Mary Di é uma banda com proposta musical e cênica que traz à frente o nome da personagem interpretada por Maria Barros, musicista, compositora e atriz, que é idealizadora ao lado de seu parceiro, Roberto Mattos, guitarrista e produtor musical. Juntos, vivem da música há cerca de 20 anos e dirigem o projeto de forma independente, utilizando da cooperação através do coletivo de artes criado por eles e que assina suas produções.

Biquini

A banda Biquini, que completa 40 anos de carreira em 2025, é formada por Bruno Gouveia, Miguel Flores da Cunha, Carlos Coelho e Álvaro Birita, e traz para Vitória a turnê “Vou te levar comigo”, às 22 horas da sexta-feira (24).

O título remete à canção de sucesso de 2005 e, ao projeto que a banda vem fazendo em colaboração com diversos artistas que, em comum, diferem do segmento pop rock da banda. Já tiveram como convidados Péricles, Matheus e Kauan, Fagner e Alex Escobar. Outros lançamentos já estão previstos para este ano.

Durante a apresentação, essas participações terão, em algum momento, presença nos shows do grupo, cantando em sincronia com a banda no telão, uma experiência que abre novas percepções sobre cada canção do Biquini.

Grandes sucessos como “Vento ventania”, “Tédio”, “Zé Ninguém” e “Catedral” não ficarão de fora. Garantia de sucesso!

Praktum

A banda Praktum, que abre as apresentações de sábado (25), às 20 horas, nasceu em 2004 no município da Serra. O cantor e músico André Tolentino deu início a história do grupo tocando por todo estado e puxando o tradicional bloco “Pára Raí”, de Conceição da Barra, durante mais de 10 anos consecutivos.

A banda já abriu diversos shows nacionais em todo o estado do Espírito Santo, além de ter atuado no Rio de Janeiro e na Bahia. Com uma nova roupagem e repertório, sob a direção do trombonista e músico Daniel Caló e com Alex Salles à frente dos vocais, a Praktum mescla os ritmos do Axé, Pagode, Pop, Piseiro e Congo.

Tatau

Artista baiano com mais de 40 anos de carreira e deixando seu público “mal acostumado com o seu amor”, Gilson Menezes, mais conhecido pelo nome de Tatau, encerra a segunda noite de atrações a partir das 22 horas de sábado (25).

Em carreira solo desde 2008, depois de fazer parte do famoso grupo musical Ara Ketu, o cantor implementou à sua linha de trabalho novos arranjos. Com melodias mais românticas, sem deixar os ritmos baianos de lado.

Hoje, Tatau segue com seus shows pelas diversas regiões brasileiras e pelo mundo. Também continua compondo e emplacando sucessos não apenas na sua voz, mas também fornecendo a amigos e parceiros, composições que se transformam em hits.

Compositor de mão cheia, nos últimos anos vem contribuindo com suas canções na carreira de vários artistas, como Claúdia Leitte, Pablo, Aline Rosa, Cheiro de Amor, Psirico e Simone & Simaria.

Além de toda a sua história com o axé, durante 2024, Tatau lançou o álbum completo do projeto “Só As Minhas”. Com um total de 13 faixas, o trabalho mistura composições inéditas e regravações, todas de autoria do artista, no ritmo do arrocha. No “setlist”, canções como “O Texto”, “Meu amor é maior” (que já soma mais de 300 mil reproduções nas plataformas musicais) e “Trapos e Farrapos”.

“Esse álbum é um presente para meu público e para mim mesmo. Ele reúne tudo o que sou, minhas raízes e minha essência. Cada música tem uma história, uma emoção, e trazer isso de forma completa é um marco na minha carreira”, afirma Tatau.

Marcelo Ribeiro

Músico de formação autodidata o cantor, compositor e arranjador, Marcelo Ribeiro abre o palco da Cultura no domingo (26) a partir das 18 horas.

Líder do projeto “Marcelo Ribeiro e Banda B”, formado por músicos de renome no estado do Espírito Santo, participou de grandes eventos capixabas como o Festival de Alegre, VITAL, Vitória Pop Festival e réveillon de Vitória.

Marcelo também já tocou e abriu shows de artistas como Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Zé Ramalho, Maria Gadu e Nando Reis.

Para sua apresentação na “Arena da Vida” promete levar releituras de clássicos do pop-rock nacional e sucessos de artistas como Rita Lee, Barão Vermelho, Titãs, Ira, Capital Inicial, Plebe Rude, Raimundos, Charlie Brown, O Rappa, Paralamas do Sucesso e outros que influenciaram a carreira do músico.

Falamansa

A programação da Arena de Verão 2025 encerra com os sucessos do conjunto “Falamansa”, às 20 horas de domingo (26).

O grupo que sempre deixa o seu público “rindo à toa” rompe paradigmas comuns para uma banda musical, tendo completado 20 anos de atividade ininterrupta com a formação original: Tato (voz e violão), Valdir (acordeão), Alemão (zabumba) e Dezinho (triângulo e percussão).

Além dessa característica rara no cenário da música brasileira, a banda ainda ostenta ao longo de todos esses anos uma fidelidade cultural sem precedentes e uma linha temática em suas letras que faz com que sua sonoridade seja algo único e mantenha sua identidade.

Os números da banda impressionam. São mais de 4 milhões de discos vendidos, 11 álbuns, 3 DVDs e 1 Grammy latino, além de outras premiações ao longo da carreira.

Com sua proposta rítmica inicial, mantendo viva e presente a cultura do forró em seus trabalhos, Falamansa traz para o palco da Cultura sucessos do CD e DVD “Falamansa 20 anos” gravado no norte do estado, no distrito de Itaúnas em Conceição da Barra.

Canções que não podem e não vão faltar no repertório são: “Xote dos milagres”, “Rindo a toa”, “Xote da alegria”, “Asas”, “Confidências”, “Amigo velho”, “Medo de escuro”, “Chuva”, “Avisa”, “Solução” e “Cem anos”.

Veja a programação do Arena Verão 2025:

Sexta-feira (24/01)

20h – Mary Di,

22h – Biquini.

Sábado (25/01)

20h – Praktum,

22h – Tatau.

Domingo (26/01)

18h – Marcelo Ribeiro,

20h – Falamansa.

A Arena

Com programação diversa, o complexo funciona até o próximo domingo (26). Ao todo, serão 30 atividades esportivas, com mais de 226 horas de programação, planejada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp). Além de vários shows, sob a coordenação da Semc, com artistas regionais e nacionais.

Domingo

As manhãs de domingo também são muito animadas na Praia de Camburi. A programação traz atividades para toda família, das 08h às 13h, no bolsão de estacionamento que fica em frente ao antigo Hotel Aruan! Confira:

26/01

. DJ Cláudio Leão

. Banda Fanfarra

. Banda da Guarda Municipal

. Macakids

. Pintura de rosto e pula-pula

. Algodão-doce, picolé e pipoca

. Touro e surf mecânico

. Teatro

. Exposição Polícia Rodoviária Federal

. Exposição Detran

. Equipamentos da ECO 101

. Exposição da Guarda

. Atividades sobre mobilidade segura com a Guarda Cidadã

Estrutura

A Arena de Verão 2025 conta com um grande palco para shows, arena multiuso para práticas esportivas, e praça de alimentação. Além disso, salas de serviços da PMV, banheiros e espaços adaptados para pessoas com deficiência.

Segurança

Assim como nos anos anteriores, a Guarda Civil Municipal de Vitória reforça o patrulhamento na região durante os eventos e também mantém equipes em pontos base.

O bolsão 3 de estacionamento na orla, em frente ao antigo hotel Aruan, é interditado todas as quintas-feiras e reaberto somente às segundas-feiras para permitir as atividades operacionais das equipes que se apresentarão no palco.

Os motoristas devem observar, ainda, que a faixa de rolamento 3, próxima ao calçadão, da Avenida Dante Michelini, sentido Centro – Jardim Camburi, é interditada nos dias de shows, entre os quiosques 4 e 5, das 18h à 1h. Assim, o trânsito fica em duas pistas no momento das apresentações.

Vale lembrar que a região da orla é vigiada pelas câmeras urbanas da Prefeitura de Vitória.

Turismo

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) encanta os visitantes da Arena de Verão deste ano com a introdução de experiências turísticas e gastronômicas.

A secretaria conta com um estande, e quem passa por lá tem acesso a informações turísticas e entrega de material gráfico destacando os pontos mais atrativos da capital.

No local são disponibilizados dois óculos de realidade virtual, que proporcionam uma imersão envolvente com imagens em 360 graus de alguns dos principais pontos turísticos da cidade. O espaço também conta com um totem fotográfico com impressão de fotos na hora!