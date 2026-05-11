Art & Breja: evento em Iúna reúne gastronomia, cerveja artesanal e atrações culturais

A cidade de Iúna será palco, entre os dias 14 e 16 de maio, de mais uma edição do Art & Breja, evento que reúne gastronomia, cervejas artesanais, apresentações culturais e shows musicais. O evento acontece na Praça Ferreira Vale, no Centro. Com entrada gratuita, a programação foi preparada para toda a família e contará ainda com espaço kids, ambiente pet friendly e participação de artesãos e empreendedores locais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Na quinta-feira (14), a programação terá início às 18h, com a abertura oficial da feira. Às 18h30, o público poderá acompanhar uma apresentação de cultura popular. Em seguida, às 19h, haverá show de forró, e às 20h30, apresentação do cantor Guilherme Otávio.

Leia também: Você conhece o Cristo de Guaçuí? Aproveite para visitar durante o FIG

Na sexta-feira (15), a feira será aberta às 19h. Às 20h, a dupla Lucas e Junior sobe ao palco para animar o público. Encerrando a noite, às 22 horas, será a vez do grupo Entre Amigos.

O sábado (16) contará com programação especial para crianças e adultos. Às 16h, a artista Tainá Gratival apresenta um show infantil. Às 17h30, Gil Miranda e banda se apresentam no evento.

Art & Breja em Iúna

A feira reabre às 19h, seguida pelo show de Paula e Lavínia às 20h. O encerramento ficará por conta do grupo Mulekagem do Samba, com apresentação marcada para as 22h.

Além da variada programação musical, o Art & Breja Iúna oferecerá opções gastronômicas, cervejas artesanais e espaço para artesãos exporem e comercializarem seus produtos, fortalecendo o empreendedorismo local e fomentando a economia criativa do município.

O evento conta com apoio institucional da ADERES, do Governo do Estado do Espírito Santo e da Prefeitura Municipal de Iúna.