Banda Catedral apresenta nova turnê no Espírito Santo

Os fãs da banda Catedral já podem comemorar! Desde o final de julho, o grupo referência em rock gospel, saiu em turnê pelo Brasil com o show “Catedral Ao Extremo”. Sendo assim, agora é a vez do Espírito Santo. Em Vitória, a apresentação acontece neste domingo, 25 de agosto, a partir das 19h, no Espaço Patrick Ribeiro.

De acordo com Kim Motta, vocalista da banda e morador da capital paraense há 10 anos, este será um show com muitas canções, que vai passar por todas as fases da banda. “Será um show com repertório bem vasto, animado, forte, com músicas que jamais tocamos ao vivo ao longo de todos esses anos. Será uma turnê diferenciada, pensada com muito carinho para os nossos fãs”, completa.

Assim, a turnê também passará por Brasília Goiânia, São Paulo, Nova Iguaçu, Belém, Manaus, Recife, Belo Horizonte, além de outras cidades brasileiras.

“Queremos encerrar 2024 com chave de ouro e nada melhor do que celebrar cantando os maiores sucessos da banda”, afirma Kim.

“Realizar shows em Vitória é sempre recompensador. Temos um público fiel, super animado. Percebi que após a pandemia, as pessoas sentem mais necessidade de sair, de consumir cultura, da arte na totalidade, de teatros, da música. Estamos carentes desse entretenimento porque é muito importante para a nossa sociedade, é preciso dar esse alívio após tempos difíceis. Certamente, mais um show de qualidade e conteúdo feito com muito carinho para os nossos catedráticos de coração”, refletiu o cantor.

Catedral

Montada em 1988, a banda teve origem na música gospel e já vendeu mais de 3 milhões de discos, firmando-se no rock nacional. Além disso, o grupo ganhou destaque, ainda, por fazer um “crossover” de mercados, emplacando sucessos nos segmentos gospel e pop, simultaneamente. Entre as canções de sucesso, estão “Eu amo mais você”, “Eu quero sol nesse jardim” e “Quem disse que o amor pode acabar?”.

Turnê da Banda Catedral – Ao Extremo

Quando: 25 de agosto – domingo

Horário: Abertura às 18h, início do show: 19 horas

Onde: no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Ingressos: Cadeiras a partir de R$ 75 (Meia entrada). Ingresso solidário R$ 90 (Mediante apresentação de 2KG de alimento não perecível). Mesas a partir de R$600 (Para 4 pessoas). À venda em https://www.blueticket.com.br/evento/34636

Informações pelo WhatsApp: (27) 99707-0714

Classificação: jovens abaixo de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.