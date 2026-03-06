Botecos do Caparaó: festival segue nesta sexta com shows e sabores típicos

O Festival Botecos do Caparaó continua movimentando o Parque de Exposições de Alegre nesta sexta-feira (6). O evento entra no segundo dia mantendo a proposta de reunir gastronomia de boteco, música ao vivo e um ambiente voltado ao encontro entre moradores e visitantes.

Logo na abertura, o público começou a circular pelos estandes em busca de pratos inspirados na culinária popular. Ao mesmo tempo, as apresentações musicais deram o tom da primeira noite, criando um clima descontraído que marcou o início da 1ª edição do festival. Assim, a combinação entre comida típica e música ajudou a consolidar o evento como uma nova opção de lazer na região do Caparaó.

Nesta sexta-feira (6), a programação continua a partir das 18 horas. Primeiro, o palco recebe o grupo Forró Caju, que traz ao público o ritmo tradicional do pé de serra. Em seguida, às 21 horas, Ferna e Banda sobem ao palco com um repertório que mistura brasilidades e canções populares. Dessa forma, o festival mantém a proposta de valorizar estilos musicais variados e criar um ambiente festivo ao longo da noite.

Festival Botecos do Caparaó segue até sábado (7)

Enquanto a música embala o público, os estandes gastronômicos seguem oferecendo diferentes opções de comida de boteco. Entre as alternativas estão carnes na chapa, porções generosas e petiscos inspirados em receitas tradicionais. Além disso, as cervejas artesanais completam a experiência e reforçam o clima típico dos botecos brasileiros.

Além da gastronomia, o evento também aposta na convivência e na valorização da cultura regional. Por isso, o espaço foi organizado para estimular encontros, conversas e momentos de lazer entre amigos e familiares. Assim, o festival transforma o Parque de Exposições em um grande ambiente de boteco ao ar livre.

A programação segue até sábado (7), quando o festival chega ao último dia. No encerramento, o cantor Rudinho Barros abre a noite às 19 horas com um show de pop. Logo depois, às 21 horas, Cadu Caruso apresenta um especial dedicado ao cantor Cazuza.

O Festival Botecos do Caparaó – Edição Alegre conta com apresentação da Prefeitura Municipal de Alegre, apoio institucional do Sebrae/ES e organização do Instituto Panela de Barro. A proposta do evento é reunir música, gastronomia e convivência em um espaço voltado à valorização da cultura e dos sabores regionais.

Confira a programação!

Sexta-feira (6)

Palco “Festival”

18h – Abertura do festival

19h – Forró Caju (Pé de Serra)

21h – Ferna e Banda (Brasilidades)

Sábado (7)

Palco “Festival”

18h – Abertura do festival

19h – Rudinho Barros (Pop)

21h – Cadu Caruso (Especial Cazuza)