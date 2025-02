Ventania é a atração desse fim de semana em Patrimônio da Penha

A Serra do Caparaó, um dos tesouros naturais do Brasil, se prepara para receber um evento que promete música, natureza e muita energia positiva. Neste sábado (8), a partir das 20h, a Cachoeira Vó Tuti será o palco de um encontro mágico com Ventania, um dos ícones da música alternativa brasileira, e convidados especiais.

Com uma trajetória de vida que se confunde com a própria história da música alternativa no Brasil, Ventania é um artista que dispensa apresentações. Após percorrer boa parte do país, o músico se estabeleceu em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, onde se dedicou exclusivamente à sua arte.

Em 2001, Ventania lançou seu primeiro álbum, “Só para Loucos”, gravado apenas com voz e violão. O álbum, que conta com sucessos como “Cogumelo Azul”, “Viajando” e “Marasmo”, se tornou um marco na música alternativa brasileira e conquistou uma legião de fãs por todo o país.

Um show para celebrar a música e a natureza

Acompanhado por sua banda, Ventania promete um show inesquecível na Serra do Caparaó. No repertório, canções que marcaram sua carreira, além de novidades e improvisações que farão do show um momento único.

O evento contará ainda com a participação de outros artistas e DJs que prometem agitar a noite com muita música boa e vibrações positivas.

Ingressos e informações

Os ingressos para o evento estão à venda e podem ser adquiridos por meio de PIX ou pela plataforma Sympla.

Pix CNPJ: 42.134.133/0001-09 (Thiago Quarto)

Valor: R$60,00

Sympla em até 10x: https://www.sympla.com.br/evento/festival-alternativo-do-caparao/2755270?referrer=www.google.com

Valor: R$ 60,00 + taxas

Comprovantes e informações:

(28) 99976-6108 @embaubass🌱

Serviço

Ventania e convidados na Serra do Caparaó

Data: 8 de fevereiro, 20h

Local: Cachoeira Vó Tuti, Patrimônio da Penha/ES

Ingressos: Sympla e PIX

Informações: @embaubass

Preserve a natureza

A organização do evento faz um apelo para que o público colabore com a preservação da natureza, não jogando lixo nas trilhas e nas cachoeiras. A Serra do Caparaó é um patrimônio de todos e precisa ser cuidado com carinho.

