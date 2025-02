Carnaval 2025: blocos e 17 bandas vão animar a folia em Alfredo Chaves

O Carnaval em Alfredo Chaves será marcado por muita animação e diversidade, com blocos e bandas garantindo a folia na sede e nos distritos de Matilde e Ibitirui. A partir desta sexta-feira (28) até 4 de março a cidade contará com programação para todos os públicos.

Em Matilde, quatro blocos prometem animar os foliões de sábado a segunda: Bloco Baobá, Bloco Tá Tudo Bem, Bloco do Galo e Bloco do Paulete. A concentração será às 16h, no campo de futebol da comunidade.

Na sede, a festa continua com o tradicional Bloco Obaobá, que se apresenta no domingo. Já o Bloco Unidos da Macrina prepara um grande desfile na avenida Getúlio Vargas, no sábado, às 19h, prometendo encantar o público com criatividade e energia.

Em Ibitirui haverá shows todas a noites, sempre a partir das 19h. Ainda, a comunidade improvida blocos e desfiles.

Atrações para todos os gostos

Além dos blocos, a programação contará com a apresentação de 17 bandas espalhadas pela sede, Ibitirui e Matilde, levando música e animação para todos os cantos do município. Para a criançada e toda a família, as matinês acontecerão todos os dias, a partir das 18h, na Praça Colombo Guardia, na sede.

Com uma programação diversificada e para todas as idades, Alfredo Chaves se prepara para um Carnaval inesquecível, valorizando a cultura local e proporcionando momentos de alegria para moradores e turistas.

Confira a programação do Carnaval de Alfredo Chaves

Centro – Sede

Sexta-feira (28)

17h – Matinê com as crianças do SCFV – Tororoma e bloquinho até a praça às 18h30 (evento da secretaria de Assistência Social e Cidadania)

18h30 – Matinê com o grupo Papa Léguas

20h – Show com banda Fild

22h30– Show com Junior & Max e banda

Sábado (1°)

18h30– Matinê com o grupo Papa Léguas

19h – Desfile da Unidos da Macrina

20h – Banda Cataguases

22h30– Banda Musical Prateado

Domingo (2)

18h30– Matinê com o grupo Papa Léguas

19h – Minitrio elétrico com bloco Baobá

20h – Show com Dudu Juriato e banda

22h30 – Show com banda Thiarlys e Melina

Segunda-feira (3)

18h30– Matinê com o grupo Papa Léguas

20h – Show com banda Rafaeli e Higor

22h30– Show Banda Tropical Brasil

Terça-feira (4)

18h30– Matinê com o grupo Papa Léguas

20h – Show com Sulinho e banda

22h30– Show com Banda Denni Buback

Matilde

Sábado (1°)

16h – Bloco Baobá (Concentração no campo de futebol às 15h)

17h – Bloco Ta Tudo Bem (Concentração no campo de futebol às 16h)

20h – Show com banda Hellys (ao lado do posto de gasolina)

Domingo (2)

17h – Bloco do Galo – concentração no campo de futebol, às 16h

20h – Show com Rafaeli e Higor (ao lado do posto de gasolina)

Segundo (3)

17h – Bloco do Paulete (Concentração no campo de futebol as 16h)

20h – Trio elétrico com Marco Macedo

